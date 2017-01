The Royal Tutor: un piccolo-grande uomo per istruire 4 principi viziati, anime trailer

Heine Wittgenstein è un minuto professore, che sta per ricoprire un grande ed impegnativo incarico: sarà il precettore dei quattro principi reali, presso la corte del re Grannzreich. I quattro giovani e viziati principi hanno ognuno un peculiare e difficile carattere da trattare. Il piccolo prof. occhialuto sarà in grado di domarli ed istruirli a dovere? È in arrivo una commedia sulle “proporzioni educative”! Un piccolo uomo può nascondere una grande tenacia.





Heine Wittgenstein, il precettore reale di quattro singolari principi, è un uomo adulto ed acculturato, ma per via del suo aspetto giovanile spesso viene scambiato per un ragazzetto.

Kai von Grannzreich, 17 anni il principe secondogenito, è un tipo silenzioso e riservato raramente appare in pubblico, è conosciuto come il principe delle occhiataccie, perché il suo sguardo tagliente.

Bruno von Grannzreich, 16 anni il principe terzogenito, è un genio, la sua mente è stata molto acuta sin dalla prima infanzia.

Leonhardt von Grannzreich, 15 anni il principe quartogenito, è un narciso, ritiene di essere il più bello di tutto il continente di ponente e si fa chiamare "Il Giglio Bianco di Grannzreich". È molto orgoglioso ed odia gli insegnati.

Richt von Grannzreich, 14 anni è il principe quintogenito, è una maschera di dolcezza e induce gli altri a credere che abbia una personalità raggiante, ciò gli permette di intrattenere ottimi rapporti con le case regnati dei paesi esteri. La sua apparenza leggiadra ed amichevole quasi lo fa sembrare più accessibile, meno regale.

Il sito ufficiale di The Royal Tutor (Oshitsu Kyoshi Heine / Königliche Familie Lehrer ) ha rilasciato un primo trailer per promuovere il debutto - fissato per la prossima primavera - della serie anime , tratta dall'omonimo manga shounen di Higasa Akai Katsuya Kikuchi ( Idol Memories Sengoku Paradise Kiwami ) dirige la serie presso lo studio Bridge Fairy Tail ); Kimiko Ueno Kuromajyo-san ga Toru!! ) cura la sceneggiatura; Rena Okuyama ( Idol Memories Sengoku Paradise Kiwami ) adatta i disegni dei personaggi all’animazione; Junko Nagasawa Maken-Ki! Battling Venus 2 ) funge da direttore artistico presso la Production AI Kuromajyo-san ga Toru!! ) da direttore della fotografia presso il T2 Studio . La Galerians , Lost in Oz) realizza le animazioni in 3D; Hozumi Gôda Luck & Logic ) invece funge da direttore del suono presso la Dax Production ; ed infine Keiji Inai Outbreak Company ) compone le musiche presso Avex Pictures Il sito ufficiale ha rivelato, oltre al primo trailer dettagli sullo staff, la prima locandina e le schede dei personaggi, tuttavia resta ancora misterioso il cast di doppiaggio .Tra i protagonisti troviamo (il primo principe non è pervenuto, non si hanno informazioni su di lui, magari sarà maggiorenne e non avrà bisogno di un precettore, staremo a vedere): Sougiya Riddle ) ha lanciato il manga proprio Monthly G Fantasy nel novembre 2013 e la casa editrice Square Enix ha pubblicato il VII volume.