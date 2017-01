I primi ventisette episodi sono abbastanza interessanti, servono perlopiù per presentare i personaggi alleati di Kenshin: Kaoru Megumi . Però il coinvolgimento ancora non arriva perché non c'è un filo narrativo che lega il tutto in modo consistente, si tratta spesso di archi autoconclusivi. Dando un'occhiata veloce al manga, una rapida sfogliatina senza leggerlo, ho notato delle differenze di trasposizione nelle storie iniziali, oltre che l'aggiunta di puntate riempitive.

Innanzitutto c'è un forte cambio di concezione da parte della produzione, perché le animazioni dei duelli diventano molto più fluide, ma soprattutto più “sentite”, il tutto grazie a una buona regia, e questo è un fattore che reputo importantissimo per un battle shonen, in cui i combattimenti non devono necessariamente avere animazioni fluide e “fighe”, piuttosto devono essere “sentite” dallo spettatore. Questo, in Kenshin, avviene già dall'episodio ventuno, quando il protagonista affronta Raijuta.



L'altro elemento che muta è la questione della censura, infatti vengono mostrate molte più scene di sangue e molte più sequenze cruente, come quella in cui viene decapitato il maestro di Sanosuke, Sozo Sagara, e la sua testa viene messa su di una tavola, un piatto d'argento in pratica, seppure la sequenza è riprodotta solo parzialmente (perché di certo non potevano mandare integralmente una scena così cruenta negli orari in cui veniva trasmesso). Questa parte era stata tagliata in precedenza, cioè non era stata adattata in anime, invece poi è stata inserita successivamente. Insomma, è chiaro che gli animatori, o quelli del network televisivo, hanno capito che una serie come Kenshin, che è sanguinaria e che si concretizza nei duelli di spade, non poteva fare a meno del sangue, e che i combattimenti andavano curati in un certo modo.



Kenshin - Samurai Vagabondo.



La saga di Kyoto è estremamente coinvolgente in tutte le sue fasi, i combattimenti sono brevi, serrati e decisivi, esattamente come dovrebbero essere a mio avviso in un battle shonen, con disegni e animazioni che negli episodi cruciali toccano alti livelli, e con le musiche di Noriyuki Asakura , sebbene inizialmente le trovassi niente più che buone soffrendo il paragone con quelle fantastiche degli OAV, che in questa parte invece “spaccano di brutto”. Pur essendo sempre le stesse che si ripetono in continuazione raggiungono un livello di coinvolgimento altissimo: alla fine il compito delle OST è quello di immergerti nella storia e dare un tono alle atmosfere.

Quindi, sperando di non aver dimenticato niente (anzi sicuramente avrò dimenticato 130.000 cose), Kenshin - Samurai Vagabondo è un ottimo anime che purtroppo in Italia ci siamo persi e che raggiunge vette epocali nell'ambito del battle shonen in questa saga di Kyoto. A dirla tutta non ho ancora finito di vedere l'anime, ma so che l'ultima trentina di episodi (dal sessantatré al novantacinque) sono degli Original Anime, cioè delle puntate non tratte dal manga, perché sembra che la corrispondenza manga-anime si interrompa proprio con l'arco di Kyoto (che peraltro dovrebbe essere il più fedele nella trasposizione animata). Il resto, o una parte del resto del manga, è stato animato con molte libertà nella serie OAV Memorie del Passato, e successivamente in un'altra intitolata



Esiste anche un film d'animazione per il cinema, Memorie del Passato, secondo me è davvero bellissimo, anche l'adattamento mi sembra molto incisivo, in particolare ho apprezzato il doppiaggio del maestro di Kenshin ad opera di Natale Ciravolo, per me uno dei migliori doppiatori milanesi (io lo reputo l'Andrea Ward di Milano!), e mi piace molto come ha reso questo personaggio in quei quattro OAV. Insomma, un titolo imperdibile! Consiglio a chi non l'ha mai seguito di dare almeno un'occhiata agli OAV poiché credo siano stati resi in modo spettacolare pur con le dovute differenze di trasposizione.

Quindi, sperando di non aver dimenticato niente (anzi sicuramente avrò dimenticato 130.000 cose),è un ottimo anime che purtroppo in Italia ci siamo persi e che raggiunge vette epocali nell'ambito del battle shonen in questa saga di Kyoto. A dirla tutta non ho ancora finito di vedere l'anime, ma so che l'ultima trentina di episodi (dal sessantatré al novantacinque) sono degli Original Anime, cioè delle puntate non tratte dal manga, perché sembra che la corrispondenza manga-anime si interrompa proprio con l'arco di Kyoto (che peraltro dovrebbe essere il più fedele nella trasposizione animata). Il resto, o una parte del resto del manga, è stato animato con molte libertà nella serie OAV, e successivamente in un'altra intitolata Capitolo del Tempo (due episodi), anche questa giunta in Italia.Esiste anche un film d'animazione per il cinema, Requiem per gli Ishin-Shishi , anch'esso giunto nel nostro paese, seppur con un differente cast di doppiaggio. A proposito il doppiaggio italiano, almeno quello degli OAV, secondo me è davvero bellissimo, anche l'adattamento mi sembra molto incisivo, in particolare ho apprezzato il doppiaggio del maestro di Kenshin ad opera di Natale Ciravolo, per me uno dei migliori doppiatori milanesi (io lo reputo l'Andrea Ward di Milano!), e mi piace molto come ha reso questo personaggio in quei quattro OAV. Insomma, un titolo imperdibile! Consiglio a chi non l'ha mai seguito di dare almeno un'occhiata agli OAV poiché credo siano stati resi in modo spettacolare pur con le dovute differenze di trasposizione. I personaggi suppergiù funzionano tutti, da Kenshin, al maestro Seijuro, a Sanosuke, a Kaoru e così via, ma una menzione speciale va a Makoto Shishio: un grande antagonista, non il classico villain con caratterizzazioni particolari che dice “frasi fighe”, non è questo a rendere ben costruito un personaggio, come evidentemente si pensa oggi. Io non sono un grande fan dell'espressione “ben caratterizzato”. Un personaggio secondo me funziona quando funziona la sua storia; è il ruolo che fa il personaggio, il modo in cui questi condiziona le vicende con le sue azioni. Questo arco narrativo di Kyoto, circa trentaquattro episodi, gira in torno al personaggio di Makoto Shishio , un ex sicario che come Battosai era stato sfruttato dal governo, e che poi dallo stesso era stato bruciato vivo. Shishio, sopravvissuto al rogo, tenta di capovolgere il governo Meiji, mettendo insieme un gruppo di guerrieri assassini (la "Juppongatana"), così Kenshin e Saito, l'ex membro della Shinsengumi in passato nemico del protagonista, lavorando per il governo, tenteranno di fermarli. Ma in tutto questo chi di loro è nel giusto? Ai posteri l’ardua sentenza! Fondamentalmente questa è la filosofia di

In più, c'è una forte autocensura dei produttori stessi sulle scene cruente: scene ammorbidite, senza sangue, meno cruente, con ferite da taglio che non sembrano esistere! Insomma inizialmente un adattamento animato un po' censurato. Altro elemento a sfavore, nella prima parte, sono le animazioni dei combattimenti, legnose, troppo morbide nell'impatto dei colpi, con qualche errore di regia e una resa non perfetta, contrariamente ai disegni dei personaggi che sono quasi sempre ottimi. Dal ventottesimo episodio, però, compare il personaggio di Hajime Saito che si era già visto negli OAV: questo introduce l'arco narrativo di Kyoto, che porterà l'anime completamente su di un altro livello.