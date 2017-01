La Guida TV conferma la messa in onda sudell'ultimo episodio del primo ciclo di trasmissioni di Dragon Ball Super , il ventisettesimo. Dragon Ball Team Saiyajin evidenzia infatti come da martedì 24 gennaio l'anime sarà sostituito da un secondo episodio de I Simpson Sembra tuttavia cheabbia già acquistato altri episodi, fino all'inizio dell'arco di "Mirai Trunks" (i primi cinquantadue episodi in totale). I tempi di trasmissione di questo secondo ciclo non sono però certi.