Benvenuti al primo appuntamento del 2017 con le news in pillole direttamente dal Sol Levante: scopriamo insieme se l'anno del gallo è iniziato con il piede giusto!Si unisce alla grande famiglia di Hello Kitty & Co. un nuovo personaggio partorito dalla mente inarrestabile della Sanrio: si chiama Aggretsuko ed è una giovane panda rossa di 25 anni che lavora in un ufficio e che quando lo stress arriva al livello di guardia si sfoga al karaoke cantando brani di metal durissimo!! Infatti il suo nome deriva dalla fusione delle parole "Aggressive Retsuko", dove retsuko in giapponese vuol dire "bambino arrabbiato". Ecco a voi il suo video di presentazione:Dal 14 gennaio al 26 marzo, aprirà nel distretto di Shinsaibashi un Hello Kitty Cafè con un menù tutto dedicato all'amore tra la piccola gattina e il suo Dear Daniel. Nel giorno di San Valentino il locale sarà aperto apposta per accogliere tutte le coppie innamorate con alcuni dei piatti a tema. Si va dalla carne alla Stroganoff all'hamburger, dagli udon alle tortillas, dalla torta di mele al latte caldo fino alla sangria.Le coordinate sono:THE GUEST cafe & diner, Osaka-fu, Osaka-shi, Shinsaibashisuji, Chuo-ku 1-6-1 2° pianoOrario di apertura: 10:00 – 21:00Siete all'aeroporto di Narita e avete bisogno di rinfrescarvi? Dentro ai bagni dello scalo aereo troverete una particolarissima novità: a fianco alla carta igienica "normale" troverete un rotolo messo lì apposta per pulire lo schermo dello vostro cellulare da quelle fastidiose ditate che inevitabilmente sporcano lo schermo. L'idea è venuta al colosso telefonico NTT DoCoMo, infatti sulla carta sono scritte le istruzioni per connettersi al wifi gratuito dell'aeroporto.Per un turista, usare un bagno giapponese può essere un'esperienza davvero fuori dal comune, essendo i water dotati di mille comfort, tutti riuniti spesso su una pulsantiera con simboli non sempre di facile comprensione e spesso diversi a seconda del modello o della marca del water.L'Associazione Giapponese dell'Industria di Articoli Sanitari ha così stabilito di, che saranno quindi gli unici a comparire sui wc venduti da aprile in poi.Da sinistra a destra abbiamo: apertura e chiusura del coperchio, apertura e chiusura del sedile, sciacquone forte, sciaquone leggero, spruzzo per lavare dietro, spruzzo per lavare davanti, asciugatura, stop.Kiyoshi Kimura, vice presidente dell'azienda Kiyomura, proprietaria della catena di ristoranti Sushi Zanmai si è aggiudicato durante la prima asta del pesce di quest'anno al mercato Tsukiji di Tokyo, un tonno di 212 kg che ha pagato la bellezza di 74 milioni di yen (circa 600 euro). Chissà quanti pezzi di sushi e sashimi ci usciranno.....Questo mese di gennaio è stato molto freddo, sia qui in Italia che in Giappone quindi perché non approfittare dell'ultimo articolo messo in commercio dalla ditta VILLAGE VANGUARD?Niente più pigiamoni o tute di pile, ma abiti coperta ispirati alle favole: Cappuccetto Rosso, Alice Nel Paese Delle Meraviglie, Biancaneve e la Strega Cattiva. Con 9.169 yen (circa 75 euro) starete al caldo e potrete immaginare di vivere dentro una favola.Le bevande strane sono all'ordine del giorno in Giappone e con l'arrivo imminente della primavera tutto inizia a tingersi di rosa, anche un semplice tè al latte. La Coca Cola ha deciso infatti di mettere in commercio dal 9 gennaio una variante del suo Royal Milk Tea, aggiungendo un tocco di ciliegia e ottenendo così il "Sakura Sakuranbo Royal Milk Tea" (dove sakuranbo è la ciliegia e sakura sono i fiori). La panna fresca dell'Hokkaido e il latte di produzione totalmente nazionale di latte si mescolano al forte sapore delle foglie di tè Assam ed esaltano l'agrodolce della ciliegia.Da notare sull'etichetta della bottiglia il disegno di una ema , tavoletta votiva, su cui è impressa una preghiera per il superamento degli esami scolastici: è infatti durante la fioritura dei ciliegi che si svolgono le cerimonie di ammissione alle scuole per gli studenti di tutto il paese.Dall'inizio dell'anno fino alla fine della primavera saranno disponibili presso i Pokémon Center di tutto il paese una linea ispirata all'hanami e ai sakura! Piatti, tazze, blocchetti per appunti di varie forme e dimensioni, stickers, crema per le mani e per lelabbra saranno decorati con Pikachu, Pichu, Jigglypuff e tanti altri personaggi.Il successo della serie Yuri!!! On Ice non accenna a fermarsi e il termometro per misurare questa febbre è sicuramente la presenza di gadget esclusivi disponibili per un tempo limitato nei konbini , i minimarket nipponici.Dal 25 febbraio sarà disponibile una linea di gadget di Yuri!!! On Ice chiamata "Ichiban Kuji Yuri!!! on Ice Exhibition". Verranno venduti dei mini asciugamano e alcuni portachiavi. Vorreste collezionarli tutti, eh?