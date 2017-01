10

Seppur con un po’ di ritardo rispetto a molti paesi occidentali, i siti d’incontri online stanno cominciando ad avere un gran bel successo anche in Giappone. Uno dei più importanti è sicuramente, che per chi non lo sapesse ti presenta determinati potenziali partner e se non si è interessati trascini la foto a sinistra, se sei interessato a destra.Tinder recentemente ha preso i nomi delle ragazze che hanno ricevuto più consensi e li ha trascritti per una top 10 piuttosto particolare. La classifica si basa sulla semplice pronuncia dei nomi, non sui kanji utilizzati per comporre il nome, i quali non devono per forza costruire un’espressione concreta, ma possono anche essere concetti positivi, non sorprendetevi quindi se qualche nome potrebbe suonare in modo strano. Ecco quindi a voi i 10 nomi più amati!Aoi è sicuramente un nome che può essere scritto in tanti modi, sicuramente i più famosi sono il fiore Altea Rosata (葵) o il colore Blu (碧).Uno dei tanti nomi che contiene il kanji 美 che vuol dire “bellissima”. Misato può esser scritto come “bellissima sapienza” (美知) o “bellissimo villaggio” (美里).Solutamente Mayu viene scritto col kanji di “verità” 真, solitamente utilizzato per “verità assoluta” (真唯) o “vera serata” (真夕). Qui potete vedere la seiyuu Mayu Matsuoka Il kanji 奈, è connesso sia con gli dei che con le mele. Solitamente questo kanji si trova per Kanako, il quale può essere tradotto superficialmente come “figlio di grandi benedizioni” (加奈子). Un’eccezione è “figlio della musica” 奏子. I nomi che finivano con “-ko” venivano visti come molto femminili e quindi scelti solitamente per le proprie figlie, ma adesso sembrano troppo vecchi e quindi caduti in disuso.Questo è nome che nonostante i significati oramai viene utilizzato soprattutto perché suona bene. Solitamente come “profumo di pere benedette” 恵梨香 o 絵里香 “profumo di villaggio pittoresco”Il kanji 奈 già visto per Misato compare anche per Rina, ma qui come “villaggio Benedetto” 里奈 “pera benedetta” 梨奈. Ed ecco qui Rina Ikoma, membro delle Nogizaka46In giapponese luna si pronuncia “tsuki” ma il suono della prima parte può esser reso più dolce trasformandolo appunto di Mizuki, che potrebbe anche esser letto come “bellissima luna” (美月) o “acqua luna” (水月).Moe solitamente si scrive 萌, il che vuol dire “germoglio”, dando al nome un’aria innocente e giovanile.Ayaka ha tanti significati, tutti capaci di distinguersi per la loro natura delicata ed elegante, come “fiore colorato” 彩花 o “profumi tessuti” 綾香.Troviamo 美 che si può trovare anche in Misato e Mizuki, in questo caso è utilizzato per “bellissima gentilezza” (美優), può voler anche dire “bellissima connessione” (美結), il che sembra decisamente perfetto per un’app come Tinder! Nella immagine di copertina della news potete trovare la seiyuu Miyu Kubota