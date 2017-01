Il peluche di Yuuki Kaji, Noragami, Seirei no Moribito: what's drama new

Gintama - azione, commedia, demenziale, fantascienza - film (14 luglio 2017)

Gintama ~ TV Commercial

Creato da Hideaki Sorachi, la storia si concentra su tre personaggi in cerca di lavoro come "tuttofare" per pagare l'affitto mensile. Abbiamo quindi il samurai Gintoki Sakata, il suo apprendista Shinpachi Shimura, e un'aliena di nome Kagura. Con episodi autoconclusivi, Gintama spesso ci mostra la parodia di situazioni e/o personaggi di altri manga. Si svolge nel periodo Edo, e anche l'ambientazione è da considerarsi una parodia.

Un tempo Hajime Onuki di mestiere faceva il ladro, ma ora lavora come saldatore e vive felicemente con la fidanzata. Il suo tranquillo tran-tran viene però minacciato da un ex "collega" scassinatore, che lo costringe ad introdursi nella villa di un illustratore per derubarlo; lì viene colto con le mani nel sacco, benchè in realtà al tempo stesso Hajime viene scambiato per qualcun altro. E iniziano gli stratagemmi per non venire catturato.

Mitsu è una donna trentenne sposata con il secondo uomo di cui si è innamorata nella sua vita, che inizia però a portare avanti una relazione clandestina con il suo primo amore, l'ex compagno di classe delle scuole medie Arishima.

Entrambi sono sposati, e il marito di Mitsu inizia ad avere dei sospetti sul comportamento di lei...

Il manga Noragami di Adachitoka vedrà un secondo adattamento in pièce teatrale di cui vi alleghiamo il poster e le foto dei personaggi in costume nella galleria a fondo notizia. I principali attori Satoru Moritoki, Seiji Ishihara, Renshi Koyama, Masashi Harada e Masako Miyasato riprenderanno i loro ruoli accanto a Kōhei Kaga, Shō Haruyama e Shōjirō Yokoi.

La pièce, intitolata Noragami: Kami to Kizuna (Dei e Legami) è una storia originale, sequel della precedente, e andrà sul palco del AiiA 2.5 Theater Tokyo della Capitale dal 16 al 26 febbraio 2017.

Nel drama Hokusai to Meshi Saeareba tratto dall'omonimo manga di Sanami Suzuki vi sarà una "voce speciale": si tratta del seiyuu Yuuki Kaji, che presterà per l'appunto la propria voce al peluche Hokusai. Qui sotto lo vediamo con l'attrice protagonista della serie, Mone Kamishiraishi.

La terza e ultima serie live di Seirei no Moribito, prevista il prossimo novembre, ha da poco annunciato i nuovi elementi del cast, che vediamo nella foto: accanto ad Haruka "Balsa" Ayase, Mizuki "Chagum" Itagaki e Masahiro "Tanda" Higashide vi saranno quindi

Il dubbio, per i fan, era lecito: ma Elizabeth inlive action ci sarebbe stata oppure no?Ebbene sì, Elizabeth ci sarà: a confermarlo è la visual rilasciata pochi giorni fa del personaggio di Kotaro Katsura , interpretato dal bravo Masaki Okada . E dietro di lui... c'è lei!E' stato inoltre rivelato che il film uscirà in Giappone il prossimo, e rilasciato un nuovo spot televisivo:Dopo la sua pièce teatrale del 2006, il celebre regista e sceneggiatore Masafumi Nishida (Nobunaga Concerto, Maou, Kaibutsu-kun, Bem, Afro Tanaka) adatterà anche in lungometraggio la sua storia "di guardie e ladri". Nel ruolo del protagonista vedremo l'attore e bassista Ryuhei Maruyama (Boys on the Run):Diverrà invece un drama il manga josei di amori e tradimentidi Ryō Ikuemi, per quanto ancora non siano stati rivelati altri dettagli sul rilascio:Yoshikazu Mera: TotoIkkei Watanabe: KaguroTakeshi Kaga: SeidōshiMari Hanafusa: YūkaTetsuya Takeda: LalugaAkinori Nakigawa: RadalMasaya Kikawada: Naguru Eri Murakawa : Imperatrice NaguruKenji Furuya: Kaamu Yusuke Kamiji : Karuna Kengo Kora : RauruHayashiya Shōzō IX: NoshiruToman: Kocha