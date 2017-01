Siamo arrivati alle finali della competizione autunnale. Il tema del primo round è la preparazione di un bento (il classico pranzo portato da casa che vediamo in tanti anime scolastici) La sua rivale sarà Alice Nakiri. Per batterla dovrà preparare un bento originale e, ovviamente, buonissimo! Un nuovo volume per la serie che sta riscuotendo notevole successo in Giappone e anche in Italia, grazie alla serie animata, giunta alla seconda stagione, trasmessa sottotitolata in contemporanea con il Giappone su Youtube, Shokugeki no Soma.

Yuuto Tsukuda Opera realizzata da:

Casa Editrice: Goen; Prezzo: € 4.50