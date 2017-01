Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresa tra il 9 e il 15 gennaio 2017 stilata in base ai dati forniti da Oricon, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.



Classifica settimanale dallo scarso movimento. Al punto che dopo anni la prima posizione è assegnata con meno di centomila copie vendute. Il posto d'onore va a Tokyo Tarareba Musume, opera di Akiko Higashimura, nota da noi per La Principessa delle Meduse; a seguire 7SEEDS, che di solito non è così alto e poi nuovamente Blue Exorcist.



Molte delle opere presenti la settimana scorsa sono rimaste in classifica con buone risalite Amaama to Inazuma e Yowamushi Pedal, da notare anche BTOOOM! che passa dal 50° al 10° posto.