Road to NekoAwards 2017: Quali sigle dovrebbero andare in nomination?

Quali sono state secondo voi le migliori opening del 2016? 99 (Mob Psycho 100) [Mob Choir]

Answer (Sangatsu no Lion) [BUMP OF CHICKEN]

Button (ReLife) [Penguin Research]

Gospel Of The Throttle REMIX ver. (Drifters) [Minutes Til Midnight]

Hikari Are (Haikyuu!! 3) [Burnout Syndromes]

History Maker (Yuri!!! on Ice) [Dean Fujioka]

Kabaneri of the Iron Fortress (Koutetsujou no Kabaneri) [EGOIST]

Kaze no Uta (Tales of Zestiria The X) [Flow]

Knew day (Hai to Gensou no Grimgar) [(K)NoW_NAME]

Lay Your Hands on me (Kiznaiver) [BOOM BOOM SATELLITES]

Re:Re: (Erased) [Asian Kung-Fu generation]

Redo (Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu) [Konomi Suzuki]

Serendipity (Flip Flappers) [ZAQ]

Shiokaze (Fune wo Amu) [Taiiku Okazaki]

Signal (91 Days) [TK from Ling Tosite Sigure]

The Day (My hero Academy) [Shindou Haruichi]

Usurahi shinjuu (Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu) [Megumi Hayashibara]

Yoru Wa Nemureru Kai? (Ajin) [Flumpool]

Manca la migliore! È un imbroglio! Una congiura! Un cumplottooooooo!

Quali sono state secondo voi le migliori ending del 2016? Dreamcatcher (Magical Girls Rasing Project) [nano]

Fighter (Sangatsu no Lion) [BUMP OF CHICKEN]

FLIP FLAP FLIP FLAP (Flip Flappers) [TO-MAS feat.Chima]

Harvest (Hai to Gensou no Grimgar) [(K)NoW_NAME]

Heroes (My Hero Academia) [Brian the Sun]

How Close You Are (Ajin) [Mamoru Miyano]

Kaze ga Fuku Machi (Bungo Stray Dogs) [Luck Life]

Mashi Mashi (Haikyuu!! 3) [NICO Touches the Wall]

Namae wo Yobu yo (Bungo Stray Dogs) [Luck Life]

Nineline (Koutetsujou no Kabaneri) [EGOIST]

Open your eyes (Occultic;Nine) [Asaka]

Refrain Boy (Mob Psycho 100) [ALL OFF]

Sore wa Chiisana Hikari no You na (Erased) [Sayuri]

Stix Helix (Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu) [MYTH & ROID]

Vivace (Hibike! Euphonium 2) [Kitauji Quartet]

You Only Live Once (Yuri on Ice) [Nishidera Gouta]

Dopo una prima selezione nei blog del sito, sono state selezionati tra i 15 e i 20 possibili candidati per ogni categoria, ma come ogni ogni nekoawards che si rispetti, solo 5 candidati potranno accedere alla serata di gala.La novità di quest'anno è che ben 3 nominations potrete sceglierle voi tramite sondaggio. Altre 3 verranno scelte dalla giuria (se non ci saranno titoli che coincidono accederanno 6 titoli alla finale). Tuttaviae verrà svelato solo il giorno dei nekoawards.Il sondaggio rimarrà aperto per 7 giorni (quindi terminerà alle ore 14 del 28 Gennaio).Pronti a fare le vostre scelta?