Satoshi Ito (1974 – 2009), a due settimane dalla presentazione

Sarajevo ritorna ancora una volta ad essere al centro della storia mondiale, quando una bomba atomica artigianale la distrugge. Mentre gli stati democratici si trasformano sempre più in stati dove la "Sorveglianza Assoluta" è la norma e la fuga verso una velleitaria "Sicurezza Totale" spinge alla dittatura, Clavis Shepard, agente dell'intelligence americana, si lancia sulle tracce della mente criminale dietro l'attacco. John Paul è l'uomo responsabile del caos in cui sta precipitando il mondo. Ma chi è quest'uomo? Dove si nasconde? Ed è lui il vero responsabile di quanto accade? Oppure è solo un'altra pedina nell'ennesimo gioco di specchi?

Empire of Corpses, il 28 gennaio alle ore 20, che Harmony, il 4 febbraio, allo stesso orario. Inoltre è stato trasmesso uno speciale Tv dedicato alla tribolata lavorazione di Genocidal Organ.



Genocidal Organ ~ Lavorazione del film



Geno Studio ha preso in consegna la produzione del film, dopo il fallimento dello studio Manglobe, a cui era stato inizialmente affidato. La regia di Ergo Proxy, Witch Hunter Robin ), Harmony, ed Empire of Corpses, sono stati presentati anche in Italia durante l'ultima edizione del Future Film Festival di Bologna

C'è da chiedersi però se, concluso questo progetto, Geno Studio dopo questa esperienza continuerà o meno la propria attività.



Fonti Consultate:

Anime News Network

Webnewtype

project - itoh ha preso in consegna la produzione del film, dopo il fallimento dello studio, a cui era stato inizialmente affidato. La regia di Shukou Murase e la presenza di altri numerosi membri del precedente staff di produzione hanno garantito continuità al progetto. Ricordiamo cheC'è da chiedersi però se, concluso questo progetto,dopo questa esperienza continuerà o meno la propria attività.

Al cast di doppiaggio troveremo:Il film sarà proposto in Giappone a partire dal prossimo. Le prevendite si sono aperte proprio in questi giorni, e chi prenoterà il biglietto riceverà un clear file originale e tre concept art del film. Fuji Tv ne accompagnerà l'uscita proponendo , per la prima volta in TV, sia