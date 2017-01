Su Netflix è comparso un particolare annuncio che inoltriamo immediatamenteCome potete vedere per il 17 febbraio sarebbe attesa la seconda stagione di The Seven Deadly Sins nel loro sito, ma siamo sicuri? Perché la seconda stagione è sicuramente confermata ed attesa, come potete leggere in questa notizia , ma non è stata ancora annunciata la data di messa in onda in Giappone. Quindi colpo di scena per il sito di streaming più famoso al mondo o mero errore?Del resto sembrerebbe più plausibile che quella che loro identificano come seconda stagione in realtà potrebbero essere semplicemente gli OAV della serie. Vedremo se arriveranno rettifiche o grandi sorprese.