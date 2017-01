ATTENZIONE SPOILER SU DRAGON BALL SUPER



La Battaglia comincia domenica 5 febbraio!!

Il "Survival" definitivo!!

Questo febbraio si alzerà il sipario sull'attesissimo nuovo capitolo di Dragon Ball Super! Scopriamo qualche nuova sorprendente informazione!!





Anche i gemelli n°17 e n°18 parteciperanno al Torneo!!

Alla fine, il nuovo capitolo farà il suo debutto!!

Quando lo Zen'ou manterrà la promessa fatta a Goku, i 12 Universi rischieranno l'estinzione! Il Torneo sarà una battaglia per la sopravvivenza, con 10 guerrieri rappresentanti per ogni Universo partecipante!!

Da domani, 21 gennaio, sarà disponibile il nuovo numero di V-Jump!.Ci saranno dei contenuti speciali per la serie, in particolare per l'arco narrativo Survival Universale: oltre a degli artwork dell'artista Akira Toriyama dei personaggi n°17 e n°18, verranno anche presentati in anteprima due nuovi personaggi: un angelo e un dio della distruzione proveniente da un Universo indefinito.La storia, scritta direttamente da Toriyama, comprende i seguenti nuovi e vecchi personaggi:: torna per dare il suo supporto al gruppo, con la fascia sul braccio sinistro che recita "Ranger"!: diventata una splendida mamma combatterà anche lei, ma al fianco di chi, Crilin o n°17?: oltre a Beerus e Champa, sembra che faranno la loro comparsa anche altri dei della Distruzione! Questo in particolare ha la barba!!Infine,! Assomiglia molto a una trottola gigante (vedi fondo dell'immagine sopra). Al centro c'è il Pilastro dell'Orologio, con tutt'attorno l'arena e le panchine all'esterno. C'è anche il trono del Sommo Zen'ou!La nuova opening sarà cantata da Kiyoshi Hikawa, sulle musiche di Takafumi Iwasaki e i testi dello storico Yukinojou Mori.Il commento di Hikawa: "E così, canterò "'Limit Break x Survivor'", la nuova opening di Dragon Ball Super per l'Arco "Survival Universale"! È la prima volta che mi occupo della sigla di un anime! Il testo è di Yukinojō Mori, una persona che stimo con tutto il cuore. Il signor Yukinojō ha creato un sacco di esplosive sigle rock per numerose serie, quindi sarei più che felice se i fan di Dragon Ball o anche dei semplici appassionati di musica apprezzassero questo brano. Vi prego di ascoltarlo!"La serie va in onda ogni domenica mattina in Giappone su