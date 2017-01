Trama - Un uomo alla deriva in mare a causa di una tempesta si risveglia su un'isola deserta. Dopo aver esplorato l'isola trovando frutta fresca e acqua, nonché una grande varietà di animali e un'enorme foresta di bambù, l'uomo decide di lasciare l'isola costruendosi una zattera di legno . Ed è così che incontra un'enorme tartaruga rossa...

È















Il film e i contenuti speciali



I dischi contengono il film, che ha un aspect ratio in 16/9 con una risoluzione di 1080p nel Bluray e la risoluzione standard nel DVD. L'audio sul BluRay è in formato DTS HD a 5.1 canali, mentre sul DVD è disponibile sia in DTS 5.1 (standard) che in Dolby Digital 2.0. Sono presenti solo i sottotitoli in francese per non udenti e il commento del regista.



La durata totale del film è di circa 1 ora e 20 minuti, sono inoltre presenti numerosi extra per un totale di più di 1 ora e mezza di contenuti speciali:



- Père et fille [Père e figlia] - 8'30"

Cortometraggio di Michaël Dudok de Wit, vincitore del premio Oscar come Miglior cortometraggio animato nel 2000



- Le moine et le poisson [Il monaco e il pesce] - 3'40"

Cortometraggio di Michaël Dudok de Wit, vincitore del premio César come Miglior cortometraggio animato nel 1996



- L'arôme du thé [L'aroma del tè] - 6'20"

Terzo cortometraggio di Michaël Dudok de Wit



- Naissance de La Tortue Rouge [La nascita della Tartaruga Rossa] - 1h 0'

Documentario di di Michaël Dudok de Wit, in cui presenta la genesi del film e molti documenti inediti - bozzetti, disegni preparatori, storyboard...



- Leçon de dessin avec Michaël Dudok de Wit [Lezione di disegno con Michaël Dudok de Wit] - 20'





Purtroppo i contenuti speciali sono solo in lingua francese, senza sottotitoli. Per i tre cortometraggi non è un problema, dato che - così come il film principale - sono privi di dialoghi; invece i due speciali avrebbero beneficiato parecchio dei sottotitoli (se non in italiano, almeno in inglese), risultando invece poco fruibili a coloro che non parlano francese.











Considerazioni finali



Questo cofanetto limitato è chiaramente pensato solo per il mercato interno francese, come dimostra la mancanza di sottotitoli in qualsiasi lingua se non per i non udenti francofoni. Nonostante questo e i già citati difetti riguardanti il cd della colonna sonora, si può dire che questa edizione sia molto soddisfacente. La confezione è molto bella e fa la sua bella figura se esposta, l'artbook è molto ricco e ben realizzato, il film è sia in versione Bluray che in DVD che scaricabile gratuitamente in formato digitale, in modo che possa essere visualizzabile su ogni possibile device, dalla televisione LCD gigantesca al tablet. I contenuti speciali sono vari e interessanti. Infine il prezzo è ottimo, il cofanetto infatti è in vendita a un prezzo di listino di soli 59,99 euro ma già si trova a molto meno in alcuni negozi online. Sicuramente un prodotto consigliato agli appassionati e ai collezionisti.