Gli appassionati di Naruto Shippuden hanno finalmente una data! Le nuove puntata in italiano cominceranno infatti sulla rete Mediaset a partire dall'8 marzo: a confermarlo è direttamente la pagina Facebook della rete con la screen che vi postiamoNell'edizione italiana la serie, ricordiamolo, è ferma all' episodio 286 (saga dei sette spadaccini leggendari).Una: il noto doppiatore Ivo Di Palma ha confermato di aver ripreso a doppiare il personaggio di Gai in Naruto ma di essere. Cambio di studi di doppiaggio per questo titolo? Ci informeremo!I fan disaranno poi contenti di sapere che sempre su facebook italia 2 ha confermato che i nuovi episodi arriveranno nel corso del 2017. One Piece in Italia è fermo come episodi al 563 (saga dell'Isola degli uomini pesce) trasmessi nel 2014.