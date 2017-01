AMV, cosa sono? "Gli Anime Music Video (AMV) sono filmati di breve durata, di carattere amatoriale, costituiti da una musica montata su immagini e video tratti da anime. Attraverso il video editing l'autore del filmato combina il video con un brano musicale di sua scelta, al fine di creare un vero e proprio videoclip".

A cura di Mitsuki della pagina Facebook Tomodachi

Primo amv

Secondo amv

Tema della rilassatezza e malinconia

Terzo amv

Quarto amv

Quinto amv

Questo è quanto ci dice wikipedia . Noi, da grandi amanti della musica, siamo finalmente riusciti a lanciare un nuovo appuntamento mensile tutto dedicato a questa forma di "amore" per la musica e l'animazione giapponese!Benvenuti a tutti in questo 2017! Cavoli! Non avete idea di quanto sia felice di potervi scrivere con il nostro solito appuntamento mensile anche all'inizio di questo nuovo anno...chi l'avrebbe detto mai! A ripensarci non avrei immaginato di poter scrivere qui per tutti voi :D Vi sono davvero riconoscente!..Bien!Dopo questa breve premessa credo sia meglio far parlare la musica dove finisco le parole..procediamo!!Sarò fissata con il madDesiresStudio ma, capite! Questo amv è davvero ben fatto e carico di energia! E serve tanta ma TANTA energia per iniziare con il piede giusto questo nuovo anno! Adoro l'incipit iniziale e le prime scene montate con i protagonisti di Yuri on Ice mentre pattinano (l'effetto sagomato..TOP!). Altra caratteristica che ho apprezzato nel montaggio del video resta sicuramente la varietà degli anime utilizzati (dai meno recenti ai più recenti senza tener conto dell'anno di uscita) e musicale (trattandosi di un mash up).Il tema ricorrente?! Nessuno! x'D semplicemente Buon Anno Nuovo!!Avrei dovuto inserire prima questo video essendo stato scelto da uno di voi (Shinya..grazie mille! e grazie a tutti voi che commentate con le vostre preferenze!!) ma, almeno per questa volta ho voluto dare una introduzione diversa. Però, non potevo assolutamente farmi scappare questa piccola perla.Caratteristica che permea in tutto il video è sicuramente il "" che riescono a trasmetterci le varie immagini montate nell'amv (anche se con nessun effetto particolare..cosa che non è necessaria poiché, in alcuni casi come in questo, le immagini sono già abbastanza dense e cariche di emozioni). 2.28 min di puro incanto e magia condita da dei paesaggi spettacolari....combo letale e perfetta!E visto che questo è periodo di nuove uscite volevo dare un piccolo "omaggio?!" inserendo questo amv nella rubrica di questo mese ( e perchè no, anche per sapere che serie avete cominciato anche voi). Il video è monotematico e riguarda le prime puntate di Fuuka ( solo recentemente ho scoperto che la protagonista è figlia dei protagonisti dell'anime Suzuka ..cosa che ho adorato). La canzone inserita nell'amv (Shattered) trovo calzi a pennello con la dolcezza e la grafica dell'anime creando questo piccolo momento narrativo. Sicuramente avrei potuto scegliere tanti altri anime da inserire ( Little Witch Academia Masamune-kun no revenge e così via) ma, non so perché, i personaggi di questo anime mi hanno affascinata dal primo momento quindi..eccoci qui!La parola d'ordine di questo video resta RANDOM!!!! perché tutto è affidato al caso senza logica! Anime montati e scelti a caso, basi musicali sempre diverse, mixaggio anche di alcuni manga a caso...sarò anche tutto RANDOM ma il risultato finale..è davvero con il botto e mi ha davvero coinvolta piacevolmente (cosa che comunque resta soggettiva..magari ci sono le persone a cui piacciono di più gli amv "ordinati" che raccontano una storia).Parto con la premessa che questo non è un amv...perché inserirlo?! Perché il video racconta una storia animata..la si vive passo per passo assieme alla musica che è il secondo motivo per cui ho voluto inserire questa clip. La musica è All Alone With You del gruppo degli Egoist; molto conosciuti anche per aver composto la musica per l'anime Guilty Crown. Credo che il montaggio e il video si presentino come sottoforma di "preghiera"..quanti di noi si sono mai domandati se è possibile cambiare la propria vita? Se andrà tutto bene? Le persone che abbiamo adesso vicine continueranno ad esserci? Magari vi siete posti tutte queste domande proprio all'inizio di questo nuovo anno..Tutte queste emozioni sono contenute in questo testo di cui potrete leggere qui la traduzione. Quindi spero mi perdonerete per questa scelta insolita ma spero sia stato un modo anche per farvi conoscere un nuovo gruppo musicale per chi non li avesse mai ascoltati.Con questo video si conclude questa prima rubrica targata 2017!!!! Come sempre ringrazio lo staff di Animeclick che spero mi accompagnerà in questo nuovo anno, voi tutti e...vi invito come sempre a passare dalla mia pagina Tomodachi e farmi sapere la vostra opinione e commenti con video che vi sono piaciuti di recente! Ci risentiamo a febbraio!! Vostra Mitsuki