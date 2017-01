un posto dove l'off topic non esiste

Negli ultimi giorni, su giornali e televisioni italiane, non si è parlato d'altro: il caso del duplice omicidio di Ferrara ha gettato inspiegabilmente un'ombra sul mondo dei videogiochi, che verrebbe descritto come possibile motivo di deviazione dei giovani.

Ma come stanno veramente le cose? Lo youtuber Cydonia sul canale Pokémon Millenium ha provato a fare il punto dei vari studi a riguardo. Vi invito a guardare il video prima di dare un giudizio della qualità dello stesso

Un video di Cydonia fatto in maniera molto seria.

Voi da che parte state? Da chi pensa che i videogiochi violenti rendano aggressivi o da chi pensa che le due cose non abbiano relazioni?

