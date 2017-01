13 e 14 giugno

Sul sito ufficiale del film Sword Art Online: Ordinal Scale è recentemente apparsa la singolare notizia che Kirito, il protagonista della saga, è stato nominato dalla NISC (Centro nazionale di preparazione agli incidenti e strategia per la sicurezza digitale) "Investigatore per la cyber sicurezza".Kirito avrà in queste vesti il gravoso compito di sensibilizzare il pubblico riguardo la protezione delle informazioni sensibili sul web, come password, numero della carta di credito e così via. Per l'iniziativa, è stato prodotto anche un poster dove il protagonista è accompagnato dagli altri personaggi della serie: la didascalia recita "Proteggeremo questo mondo!", ma i kanji di "mondo" sono affiancati dai furigana di "Internet".L'iniziativa si svolge nell'ambito della campagna del "mese della sensibilizzazione sulla sicurezza informatica", che durerà dal 1° febbraio al 18 marzo. Il film farà il suo debutto in 150 sale nipponiche il prossimo, mentre in Italia arriverà il, distribuito da