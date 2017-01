La messa in onda della serie animataarriverà presto anche in Italia, ma nel frattempo vi è la possibilità di vedere i primi due episodi di questa nuova entusiasmante stagione! Questi, intitolati “Alola a una nuova avventura!” e “La sfida del protettore!”, segnano l’inizio delle avventure di Ash e Pikachu nella suggestiva regione di Alola.I primi due episodi della serie Pokémon Sole e Luna sono stati trasmessi suil 19 novembre 2016. Non siete riusciti a vederli? Non preoccupatevi! Essi si potranno infatti visionare sul servizio di streaming gratuito presente sul sito ufficiale della serie, TV Pokémon . Lo streaming, come già annunciato totalmente gratuito, presenta una buona qualità audio e video.Continuano poi gli appuntamenti televisivi dedicati ai film della serie Pokémon, la lunga saga che vede il giovane Ash sempre protagonista di nuove avventure insieme ai suoi fidati compagni di viaggio ed alle immancabili creature tascabili leggendarie che caratterizzano ogni singolo capitolo! Lunedì 23 gennaio alle 19:55 andrà in onda su K2, canale 41 del digitale terrestre, Pokémon Ranger e il Tempio del Mare , il nono titolo della serie film Pokémon.Lepreviste dalla programmazione saranno mandate in onda sabatoe domenica, sempre su K2.