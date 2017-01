Se i due si assomiglino o meno è soggettivo, ma le fette di mela hanno qualcosa in comune con la sua capigliatura...





Donald Trump si è appena insediato alla Casa Bianca e quale modo migliore potevano trovare i giapponesi per accogliere la notizia se non tramutandolo in un hamburger?Il "Trump-Burger" si gusterà nella catena, una steakhouse americana presente a Tokyo nelle zone di Ginza e Roppongi. Si trova anche all'interno del Trump International Hotel a Washington D.C.Prima dell'insediamento, avvenuto il 20 gennaio, la catena distribuiva questi hamburger creati per assomigliare al nuovo presidente. Il pane tostato con formaggio groviera racchiuderà 150 grammi di polpetta di filetto di prima scelta, 100 grammi di fois gras francese, capotte di mele caramellate con tartufi, il tutto condito con una salsa di Porto, miele, aceto balsamico e zenzero.Ovviamente non è solo il fatto che l'hamburger gli assomigli, ma anche che lo rappresenti, utilizzando ingredienti costosi e di altissima qualità: il costo sarà di 5800 yen (circa 48€), ovvero 48 cheese burger!Quando apri il portafoglio per acquistare un Trump Burger, non stai pagando solo per il cibo, ma anche per l'atmosfera della, che si presenta all'altezza della steakhouse americana che è.Se si hanno soldi che avanzano e si vuole assaggiare un Trump Burger, bisogna prendersela comoda perché è necessario prenotare almeno un giorno prima alla. Preparano solo tre Trump Burger al giorno, quindi sono un piatto davvero esclusivo che attirerà l'attenzione dell'intero ristorante dal primo morso... e forse è proprio questo che volevano.Tutto questo genererà un incredibile attesa, ma... e se ne facessero uno basato sul figlio, Barron Trump? Sarebbe in qualche modo legato alla sua versione manga?Chi fosse in zona e avesse quei famosi soldi che avanzano, ecco le informazioni dei ristoranti di Ginza e Roppongi.Indirizzo: Tokyo-to, Minato-ku, Roppongi 1-6-1 Izumi Garden 5F東京都港区六本木1丁目6-1 泉ガーデン5FAperto: 11:30-15:00 e 17:00-23:00Indirizzo: Tokyo-to, Chuuou-ku, Ginza 5-4-6 Royal Crystal Ginza 8F東京都中央区銀座5-4-6 ロイヤルクリスタル銀座8FAperto: 11:30-15:00 e 17:00-23:00