Usciranno rispettivamente a marzo e maggio la statua in resina che raffigura Scarlett Johansson nei panni del maggiore Motoko Kusanagi nella versione hollywoodiana del celeberrimo manga Ghost in the Shell , e la action doll dibasata sul live-action giapponese con Junpei Mizobata nel ruolo dell'eroe.La scultura di Motoko con le fattezze della Johansson, realizzata dallain polystone (particolare tipo di resina poliuretanica miscelata con polvere di pietra, pesante e resistente), in scala 1/4 e in soli 500 esemplari, è attualmente in prevendita sul sito del produttore americano al prezzo di 423 euro. Ecco alcune foto direttamente dalla scheda sul sito diOpera dello scultore Mauro Santini, la statua del peso di circamisurain altezzadi larghezza (la base ingloba una serie di luci per un'illuminazione scenica di maggior impatto).Di dimensioni e caratteristiche simili, anche questa prodotta in soli 500 esemplari, sarà contemporaneamente in vendita allo stesso prezzo anche la statua della letale Geisha robot tratta dal film: pesante 2.7 kg, la figure in polystone e materiali vari misura 44 cm di altezza per 25 cm di larghezza.Decisamente più alla portata del fan, invece, la nuova action doll diprodotta daSi tratta di un prodotto di fascia medio-bassa apprezzabile per aspetto, dimensioni e finitura: realizzata in PVC, la figure è altra circa 30 cm e fornita di alcune parti intercambiabili. Il prezzo di listino è di 13.800 yen (circa 115 euro) tasse e spese escluse (il prezzo di vendita Import si aggira attorno ai 180 euro). Ecco alcune foto promozionali: