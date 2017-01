Yurucamp: serie Anime per due tranquille campeggiatrici

In questa storia le protagoniste sono due ragazze: Rin e Nadeshiko. La prima adora andare in campeggio solitario attorno a dei laghi da cui si ha una bella vista del Monte Fuji mentre la seconda ha l'hobby di fare delle sgambate in bicicletta fino a vari posti da cui ammirare il più celebre monte del Giappone.

Le due infine si incontrano ed iniziano a fare viaggi insieme, mangiando ramen ed ammirando il paesaggio.

Non pare esserci attività da tempo libero (e non) che venga esclusa dall'essere oggetto di una serie animata oppure di un manga.Dopo aver visto storie su club di musica leggera survival game ma anche motociclismo alpinismo , ecco essere portato alla nostra attenzione anche il campeggio, al centro prossimamente di una serie anime tratta però da un manga in tema,(Yurukyan△).Il manga originale diè realizzato da Afro e serializzato sulla rivista Manga Time Kirara Forward dal 2015 ed al momento ne sono usciti due volumi (un terzo è atteso a febbraio). L'autore è al contempo impegnato anche sul manga Puella Magi Homura Tamura, spinoff umoristico della saga di Madoka Magica