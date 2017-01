Trama: Chuuta Kokonose è orfano e vive insieme a sua zia. Da che ne ha ricordo sente una voce nella sua testa, ma a parte questo, è un ragazzo come tutti gli altri... almeno fino al giorno in cui uno strano esserino lo segue fino a casa e lo teletrasporta in un luogo pieno zeppo di altre strane creature. Si tratta di una stazione di polizia spaziale e Rein Brickke, capo del dipartimento del sistema solare, gli spiega che è stato scelto da un computer come potenziale candidato membro delle forze di polizia. Anche Misuzu Sonokata, una compagna di classe di Chuuta dal faccino angelico e dal carattere forte, subordinata di Rein, pensa che il ragazzo non sia adatto a questo ruolo. All'inizio Chuuta è shockato ma decide di fare il test attitudinale seguendo la voce nella sua testa e per dimostrare a Misuzu che si sbaglia.

Copiaincolliamo il post dell'annuncio di élDLIVE direttamente dal profilo Facebook di(Sky, canale 149):arriverà sudal 9 marzo, in prima visione TV Italia, in versione originale sottotitolata, a poche settimane dalla messa in onda giapponese. Un'altra grande serie targata Akira Amano , l'autrice di Tutor Hitman Reborn! che aveva anche curato il chara design di Psycho Pass . Pronti ad una nuova avventura?