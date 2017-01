dal 16 al 22 gennaio 2017

Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 22/01/2017

Nuova settimana e nuova classifica settimanale da, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimanaCi vuole l'agguerrita squadra dei pallavolisti di Haikyuu!! per togliere dalla vetta i cantanti bishounen diche pure hanno un ammontare settimanale potenzialmente sufficiente ad arrivare in testa. Seguono, un po' distanti, le musiciste diTra le nuove uscite, buoni risultati per Majestic Prince e Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu Love Love!, al contempo si consolidano ancora One Piece Gold, Touken Ranbu e Yuri!! on Ice.