IL PARERE DI ZELGADIS



Non mi è mai piaciuto Shinkai. Sarà forse perché la vita sa essere depressiva già di per sé, ma ho sempre trovato eccessivamente pesanti i suoi racconti di amori lontani e senza speranza.

Spesso poi (come ne "La voce delle Stelle") si trattava di storie inserite in scenari che faticavo molto a definire "verosimili". Ma a questo regista ho sempre riconosciuto l'estrema delicatezza con cui riesce a raccontare i sentimenti grazie anche ad un uso davvero magistrale degli scenari, delle animazioni e della colonna sonora. Sono andato al cinema quindi abbastanza controvoglia, aspettandomi un nuovo "5cm al secondo".

Invece inaspettatamente stavolta il film mi è piaciuto moltissimo e sono arrivato alla fine dell'ora e mezza senza che mi sia pesato. Non che manchino le solite tematiche dell'amore lontano e impossibile, ma in questo film Shinkai riesce a gestire benissimo i tempi passando dalla commedia iniziale, ai momenti di mistero con colpo di scena rivelatore e poi alla suspense nella forsennata lotta dei due protagonisti contro il destino predeterminato.

Non è che manchino le solite tematiche di Shinkai e gli approfondimenti psicologici; e non mancano nemmeno le paure, i dubbi o le aspettative dei protagonisti, ma tutto è messo al servizio di una storia vera e propria. Storia che per onestà è alquanto inverosimile, ma c'è, è una trama viva che rende la narrazione meno pesante, fa agire i personaggi e fa sì che anche la parte sentimentale risulti più autentica. Insomma si può tranquillamente dire che è uno Shinkai che riesce ad essere più fruibile al grande pubblico senza dover rinunciare alle sue peculiarità. Il finale infatti è un enorme fluire di emozioni, in cui c'è la summa dello Shinkai regista.

Happy o Bitter ending, non svelo come finisce, ma anche il finale opposto non avrebbe cambiato il mio giudizio. Complimenti quindi a Shinkai, un ottimo film che consiglio specialmente a quelli a cui il regista non riesce proprio ad andare giù. Per quanto mi riguarda però con questo film è riuscito a farmi ricredere molto sul suo conto.



IL PARERE DI KOTARO



“Il tuo nome è…”, il nuovo film di Makoto Shinkai, è un po’ diverso rispetto a quello a cui ci avevano abituato i precedenti lavori del regista. Non è più (fortunatamente) un mediometraggio abbastanza fine a se stesso ma offre una storia interessante e articolata, vissuta da una coppia di personaggi che, pur essendo i classici studenti normalissimi, viene approfondita il giusto in vari aspetti delle loro vite, aiutando il coinvolgimento dello spettatore. Un incontro fortuito dal tocco sovrannaturale da cui nasce un forte sentimento, sullo sfondo di una misteriosa cometa portatrice di sventura e di molti misteri di cui sarà bello venire a capo. La storia si barcamena tra gag simpatiche e momenti drammatici/romantici per poi giungere a una conclusione che, per una volta, è abbastanza soddisfacente e concreta.

Come di consueto, nulla da dire sul mostruoso apparato tecnico, sempre fiore all’occhiello dei lavori di Shinkai. Il film è costellato da numerosi brani musicali assai gradevoli e visivamente è uno spettacolo.

La scena si sposta di continuo dai grattacieli di Tokyo a una cittadina di campagna coi suoi templi e i suoi matsuri e viceversa, il tutto rappresentato con un realismo maniacale: quando, ad un certo punto, il protagonista ha un appuntamento con una ragazza e i due vanno alla Mori Tower di Roppongi sembrava proprio una proiezione diretta su schermo dei miei ricordi, e le molte, bellissime, vedute di Tokyo mi hanno ricordato perché amo questa città.



IL PARERE DI SWORDMAN



Più che l'interesse per la nuova opera del regista Makoto Shinkai è stata una certa curiosità nel veder scoprire perché questo Your Name. abbia attirato così tanto pubblico e interesse in Giappone ma in generale un po' in lungo e in largo per il mondo. Ne ho scoperto il perché alla fine? Direi di no, ma del resto i giapponesi sono impazziti anche per quella distinta fetenzia intitolata Frozen e dunque nulla dovrebbe sorprenderci ormai.

Your Name. comunque si rivela essere una riuscita sintesi di tutte le tematiche preferite e dei "cavalli di battaglia" del regista ovvero l'amore, la separazione, il destino e lo scorrere del tempo ora confezionati in una vivace storia sia d'amore che di divertimento in cui non mancano un po' d'azione e molti elementi fantastici e fantascientifici. Una storia, quella di Mitsuha e Taki in cui si viene innegabilmente molto coinvolti, emozionante e che lascia sul chi vive fino alla fine.

La pellicola, è inutile aggiungerlo, è realizzata benissimo nelle animazioni, nei disegni e nei colori vividi e brillantissimi, non di rado si potrebbe pensare un "sugoi" ammirando certe sequenze del film. Un unico, personale, appunto che potrei volgere verso il film riguarda la gestione dei tempi della narrazione che procede, efficacemente, ma un po' a strappi e che mai, pur volontariamente, riesce a completare un vero crescendo.

Applaudiamo dunque questo Your Name in quanto anime film molto bello e che deve essere ancor più emozionate per un pubblico orientale, immagino. È valsa anche la pena rompersi la schiena per vederlo sulle scomode poltrone del cinema selezionato dalla comitiva.

IL PARERE DI HACHIKO94

Ho conosciuto Shinkai purtroppo solo di recente con “Il giardino delle parole” e avevo un po’ il timore che questo nuovo film fosse più “bello che sostanzioso”, ma per fortuna non è stato così.

L’idea di base è semplice: due ragazzi si scambiano di corpo e si ritrovano in una vita completamente diversa dalla propria, provando sentimenti ed emozioni e vivendo situazioni non per loro familiari. Mitsuha si ritrova a Tokyo, tra la frenesia dei treni e ristoranti di lusso, Taki in un paesino sperduto tra le montagne e a stretto contatto con le antiche tradizioni giapponesi.

Tutto il film è accompagnato da una colonna sonora azzeccata, che rende emozionanti anche le azioni più semplici e quotidiane, e non dimentichiamoci della tipica grafica e della minuziosa ricerca per gli sfondi di Shinkai, che mi hanno fatto sognare ad occhi aperti dall’inizio alla fine.

La trama è semplice ma raccontata in modo sublime, il finale è a dir poco perfetto (non mi dilungo oltre per non fare spoiler).

Non ci sono mezzi termini: ho amato il film e lo riguarderei altre 100 volte anche solo per sognare ancora una volta con Mitsuha e Taki.

IL PARERE DI IRONIC74

Che dire? il buon vecchio Makoto mi voleva trollare e mentre mi stavo accingendo a vedere l'ennesimo finale amaro ecco che ti stupisce e ti regala invece un "5CM in salsa lieto fine".

"Kimi no na wa" è un film che ti stupisce. Sono stato un estimatore di questo regista ai suoi esordi ma mai un fanboy. L'ho criticato dopo Agartha, un film troppo pretenzioso e con il complesso Ghibli a mio parere, e non mi aveva convinto in pieno Il Giardino delle Parole. Ero arrivato a dire che Shinkai si doveva limitare all'aspetto tecnico, che adoro, lasciando il campo della sceneggiatura ad altro. ero rassegnato, come un amante deluso, che il campo dei lungometraggi anime fosse ormai solo appannaggio di Hosoda. Avevo seguito con interesse l'inizio del fenomeno in Giappone: qualcosa stava cambiando?

Le recensioni positive di Zelgadis e Kotaro dai cinema nipponici, non certo due fan del regista, mi avevano infine convinto ad aspettare di vedere il film sul grande schermo, Perché sarebbe arrivato!

Ed eccomi a rivedere la classica storia di amore a distanza ma...stavolta il lungometraggio regge tutto il tempo. Certo alcune pecche ci sono ma il lato emotivo (per chi ovviamente ne è incline) le sopperisce. I personaggi forse meritavano un maggior riguardo ma le musiche e il mostruoso comparto tecnico rendono la proiezione su grande schermo un vero piacere. alla fine cosa si chiede ad un film se non di vivere un'emozione?

Ora mi chiedo, superata finalmente questo ostacolo del film lungo, riuscirà il regista a proporre qualcosa di totalmente nuovo anche come tematica? Shinkai stupiscimi ancora!

IL PARERE DI LAMELINA



Bello... Your Name è oggettivamente un film bello. Ha funzionato tutto: la sceneggiatura è stata spalmata benissimo sulla durata e la caratterizzazione dei personaggi è stata coerente dall'inizio alla fine. Questo amore che supera tempo e spazio, che si incontra nei sogni, che si cerca e si rincorre per tutta la pellicola, mi ha letteralmente conquistata. Se a una storia coinvolgente aggiungiamo una spruzzata di cultura giapponese, abbinata a un'ottima gestione dei momenti comici e di quelli drammatici, non poteva essere diversamente.

Insomma, per quanto mi riguarda ha soddisfatto in pieno le aspettative, che erano alte, dato il successo avuto in Giappone. Inoltre è riuscito ad abbattere i miei pregiudizi su Shinkai, che con "Kotonoha no Niwa" mi aveva lasciata con l'amaro in bocca.

Soprattutto ci tengo a sottolineare come Your Name sia stato una vera goduria per gli occhi. In particolar modo ho apprezzato le riprese di Shinjuku, sembravano delle fotografie! Forse perché ho visitato quel quartiere al centimetro, e quindi riconoscevo i luoghi, o perché era rappresentato tutto in maniera così realistica da creare l'effetto nostalgia, proprio come se fosse un film "vero"; sta di fatto che quando mostravano la parte di Taki a Tokyo mi sussultava il cuore! In generale, anche i luoghi di Mitsuha erano disegnati divinamente. E la grafica è stata spettacolare in tutti i sensi, a partire dal chara design dei personaggi, passando per la cura dei dettagli e degli sfondi, finendo per l'armonia dei colori e dei giochi di luce... Ma non dovrebbe meravigliare, dato il talento alla regia di Makoto Shinkai. Le scene più importanti (che non sto qui a dire perché altrimenti spoilererei) sono state girate con maestria, offrendo allo spettatore emozioni vere. E gli elementi come il filo rosso, i treni, i telefonini, il sakè, le scale, i ponti, la bicicletta, la scuola, il fiume, ecc. elementi che ritornano spesso nel genere e soprattutto si ritrovano nelle sceneggiature giapponesi, perché fanno parte del folklore e della cultura del paese o della religione, sono stati gestiti tutti con consapevolezza.

Nota di merito va poi alla colonna sonora dei Radwimps (uno dei miei gruppi preferiti giapponesi, che seguo da anni ormai), con un sound che si adattava alla perfezione al film... Your Name è quindi un film che consiglierei a tutti, anche alle persone non avvezze all'animazione giapponese, perché è una storia bella, girata bene e tecnicamente valida. Un film che rivedrei più di una volta senza annoiarmi!



IL PARERE DI KLEON990

A me i film di Shinkai sono sempre piaciuti. Non sono uno di quelli che cercano il lieto fine a tutti i costi per poter apprezzare a fondo un'opera... 5 cm al secondo, infatti, mi piacque proprio per il suo essere "un pugno allo stomaco", mettiamola così. Tuttavia, non potevo definirmi un grandissimo fan del regista, in quanto nei suoi film percepivo un senso di vuoto difficilmente definibile. Avendo seguito fin dall'inizio le notizie riguardanti Your Name, ero un po' dubbioso: sarebbe riuscito a colmare questo vuoto o si sarebbe dimostrato un'opera puramente commerciale, dai toni più superficiali rispetto ai precedenti lavori? A evocare la seconda ipotesi contribuiva anche l'enorme successo di pubblico ottenuto in Giappone, cosa del tutto inusuale per un film di Shinkai (e, successivamente, anche per quasi ogni altro film mai distribuito sul suolo nipponico, ma questa è un'altra storia...).

Nell'apprestarmi a vedere il film, fremevo dalla voglia di sapere se sarebbe stato all'altezza della sua fama e dei suoi enormi incassi... beh, che dire... Your Name ha superato ogni mia aspettativa! Non mi dilungherò eccessivamente sull'aspetto tecnico del film, in quanto Shinkai è una garanzia sotto questo punto di vista: mi limiterò a sottolineare che il comparto grafico mi è sembrato addirittura migliore dei suoi film precedenti, anche se ciò sembrava impossibile. Nota di merito per la scena mozzafiato dopo la "grande rivelazione", sia dal punto di vista tecnico, sia da quello emozionale.

Già, la "rivelazione"... io proprio non me l'aspettavo una cosa del genere. Sono rimasto letteralmente a bocca aperta! Ora, intendiamoci, di certo non si tratta di un espediente narrativo nuovo di zecca, ma non credevo assolutamente di trovarlo in un film di questo tipo. Non è facile sorprendermi, quindi... chapeau! Anche il finale della pellicola, del quale ometterò i dettagli per evitare spoiler, mi ha piacevolmente sorpreso, come credo sia accaduto a tutti coloro che hanno avuto a che fare con le opere del regista: c'è chi lo definisce banale, ma a mio parere è del tutto azzeccato, chiudendo un cerchio tematico iniziato proprio con l'amato/odiato 5 cm.

Aggiungo inoltre di aver apprezzato molto, da studente laureando di lingua e cultura giapponese, gli innumerevoli riferimenti al folklore locale, che aggiungono un ulteriore tocco di sogno e magia all'intreccio. Concludo affermando che con Your Name Makoto Shinkai ha fatto centro su tutta la linea, e spero di entrare il prima possibile in possesso della versione Blu-ray, per potermi rifare gli occhi (e il cuore) ancora una volta... nel frattempo, mi accontenterò del romanzo!

Mitsuha è una studentessa delle superiori che vive in una cittadina rurale immersa nel profondo delle montagne. Vive con la sorellina e la nonna, mentre suo padre, il sindaco del paesino, non sta a casa quasi mai. Mitsuha non ama il posto dove vive e anela il meraviglioso stile di vita di Tokyo. Taki, invece, è uno studente che vive nel centro di Tokyo che passa il tempo con i suoi amici, lavora part-time in un ristorante italiano e si interessa di architettura e belle arti. Un giorno, Mitsuha ha un sogno in cui lei è un giovane uomo. Anche Taki ha un sogno in cui è uno studente di liceo femminile in un paese di montagna che non ha mai visitato. Qual è il segreto che si cela dietro questi sogni?