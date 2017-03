PARTE B - Eureka Seven AO: Final Episode: One More Time





Siamo dalle parti di Okinawa nell’isola di Iwado sulla quale un movimento politico locale monta la protesta reclamando un governo autonomo. Qui vive Ao Fukai, un ragazzo il cui padre è scomparso molto tempo prima e la cui madre è anch’essa sparita, portata via da degli uomini di provenienza ignota. Ao ora vive assieme a un vecchio dottore del posto di nome Toshio. Accanto ad Ao c’è la sua amica e coetanea Naru Arata la quale possiede un “potere Yuta” risvegliatosi in lei per via di un incidente di alcuni anni prima. Un giorno un entità conosciuta solo come “Secret” appare attaccando la formazione di Scub Coral sulla costa dell’isola minacciandone gli abitanti. Nel precipitare degli eventi Ao riesce a salire a bordo di un trasporto dell’esercito Giapponese e ad attivare un unità militare chiamata “Nirvash” lanciandosi così all’attacco

Ao Fukai .

Come preannunciato nelle scorse settimane, il produttore di macchine pachinko , ha pubblicato sui propri canali YouTube ladi "Final Episode: One More Time -lord don't slow me down-". Inoltre, a sorpresa, proprio nei primi giorni di marzo, ha diffuso un'ulteriore sezione video che completa l'anime. Si tratta, come noto, di un episodio extra della serie animata, creato in occasione del lancio di una nuova macchina per il pachinko, che avrà una grafica ispirata all'anime. È il primo anime dedicato al progetto dopo cinque anni.è stato creato nel 2012 dallo Studio Bones come sequel della storica serie Eureka Seven (2005), con nuovi protagonisti fra i quali spicca il giovaneNon ci è dato sapere, al momento, se l'episodio verrà reso disponibile in formato DVD o Blu Ray.Per la realizzazione del progetto è stato richiamato in gran parte lo staff originale della serie, a partire dal regista Tomoki Kyoda . I character designer Kenichi Yoshida e Shoji Kawamori sono stati accreditati rispettivamente per i disegni chiave del character design e il design del Nirvash.N.B. un ringraziamento ai nostri utenti che ci hanno segnalato la Sezione E.