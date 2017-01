Netflix: confermata 2° stagione di The Seven Deadly Sins e i Cyborg

I Sette Peccati Capitali, un gruppo di cavalieri malvagi che tentò di rovesciare il regno di Britannia, vennero dichiarati tutti morti, ma alcuni sostengono che siano ancora in vita. Dieci anni dopo, i Paladini, guerrieri scelti del regno, orchestrano un colpo di stato e spodestano il re, diventando i nuovi sovrani. Elizabeth, l'unica figlia del re, parte per un viaggio alla ricerca dei Sette Peccati Capitali, con l'intenzione di reclutarli e riprendersi il suo regno.

Stavolta i cyborg dovranno vedersela con un gruppo di leggendari super-uomini noti come Bresudo, dotati di grandi poteri e manipolatori della Storia dell'umanità fin dai tempi antichi. Per qualche misteriosa ragione, ora questi semi-dei hanno deciso di avvolgere il mondo con una oscura coltre. Ma niente paura, come recita la tagline sulla locandina dei film, "Quando un pericolo minaccia il mondo, loro, i Cyborg, ci sono sempre!".

Nuovo mese, nuovo giro di novità su Netflix. Saranno due i titoli anime per il mese di febbraio. Scopriamo quali sono!Confermata così la seconda stagione della serie animata mentre la prima è già disponibile sued è composta da 24 puntateIl manga, pubblicato daè distribuito in Italia da Kenji Kamiyama , già regista di 009 Re:Cyborg (ma, soprattutto, di Ghost in the Shell: Stand Alone Complex torna sul classico di fantascienza di Shotaro Ishinomori per occuparsi della direzione generale di, che celebra i 50 anni del manga originale.Il nuovo anime in computer grafica 3D, coprodotto trae, ovviamente,, è composto da una trilogia di film proietatti in Giappone verso la fine del 2016Nello staff, oltre al già citato Kamiyama alla direzione generale, troviamo Kodai Kakimoto (regista della seconda unità in Psycho-Pass the Movie e 009 Re:Cyborg) alla regia, e Masatsugu Saito ( Captain Earth Expelled from Paradise ) alla caratterizzazione grafica dei personaggi.