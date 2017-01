Road to NekoAwards 2017: Quali serie dovrebbero andare in nomination?

Quali sono state secondo voi le migliori serie TV anime del 2016? 91 Days

Ajin

Bungo Stray Dogs

Erased

Flip Flappers

Fune wo amu

Grimgar of Fantasy and Ash

March Comes in Like a Lion

Mob Psycho 100

My Hero Academia

Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu

ReLife

Shōwa Genroku Rakugo Shinjū

Thunderbolt Fantasy

Yuri! on ice

Manca la mia preferita! Dovreste rinominarvi in gombloddoclick!

Quali sono stati secondo voi i migliori sequel anime del 2016? Arslan Senki Fuujin Ranbu

Assassination Classroom 2

Danganronpa 3 Mirai-hen

Durarara!!×2 Ketsu

Food Wars! Second Serving

Haikyuu 3

Jojo's Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable

Natsume yuujinchou go

Sound! Euphonium 2

Uta no☆Prince-sama ♪ Maji Love Legend Star

Quali sono state secondo voi le migliori serie di corti anime del 2016? Koyomimonogatari

Lei e il gatto: Everything Flows

Ojisan to marshmallow

Oshiete! Galko-chan

Rainbow Days

Saiki Kusuo no Psi-nan

Sekkou Boys

To Be Hero

Tonkatsu DJ Agetarou

Uchuu Patrol Luluco

Dopo una prima selezione nei blog del sito, sono state selezionati tra i possibili candidati per ogni categoria, ma come ogni ogni nekoawards che si rispetti, solo 5 candidati potranno accedere alla serata di gala.La novità di quest'anno è che ben 3 nominations potrete sceglierle voi tramite sondaggio. Altre 3 verranno scelte dalla giuria (se non ci saranno personaggi che coincidono accederanno 6 serie alla finale). Tuttaviae verrà svelato solo il giorno dei nekoawards.Il sondaggio rimarrà aperto per 6 giorni (quindi terminerà alle ore 14 del 3 Febbraio).Pronti a fare le vostre scelta?