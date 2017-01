Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresa tra il 16 e il 22 gennaio 2017 stilata in base ai dati forniti da Oricon, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.



Dopo le acque tranquille della scorsa settimana, nuove uscite di buon livello contribuiscono a smuovere un po' la situazione che pure rimane non troppo lievitata nel monte vendite.

Al primo posto c'è il nuovo volume di Kingdom che segna ancora un ottimo risultato, quasi doppia Magi The Labyrinth of Magic, e quindi c'è DAYS che ha forse beneficiato della serie anime.



Ad accompagnare la serie principale c'è anche lo spinoff sulle Avventure di Sinbad, quindi Baby Steps e Tokyo Tarareba Musume che era primo la settimana passata. Esordisce in classifica anche Fumetsu no Anata e, nuova opera dell'autrice di A Silent Voice, Yoshitoki Ooima.