tra il 16 e il 22 gennaio 2017

Nuovo sguardo alla situazione delle vendite dellein Giappone con i dati riferiti al periodo compresoraccolti dalla, la più importante fonte di dati statistici sulle vendite di libri, CD, DVD e giochi in Giappone.Secondo primo posto consecutivo per ildi NisiOisiN e VOFAN. A seguire non manga(Your Name.) eche ha una buona seconda settimana.Buon trend anche per Goblin Slayer e per alcune serie della Fujimishobo come Only Sense Online e Oda Nobuna no Yabou. Favorevole momento per Youjo Senki il cui adattamento anime ora in trasmissione sta facendo riscoprire il romanzo originale.