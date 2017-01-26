Carissimi,
Key Films è lieta di presentarvi
DORAEMON IL FILM
NOBITA E LA NASCITA DEL GIAPPONE
Dopo il successo di Doraemon Il Film e Doraemon Il Film - Nobita e gli eroi dello spazio, torna al cinema il gatto più amato da intere generazioni!
Un film di Shinnosuke Yakuwa
DA OGGI AL CINEMA
Scopri il film sul nostro sito e sui social network:
Sito ufficiale: www.doraemonilfilm.it
Facebook: facebook.com/DoraemonIlFilm
Partecipa alla conversazione:
#DoraemonIT
Key Films è lieta di presentarvi
DORAEMON IL FILM
NOBITA E LA NASCITA DEL GIAPPONE
Dopo il successo di Doraemon Il Film e Doraemon Il Film - Nobita e gli eroi dello spazio, torna al cinema il gatto più amato da intere generazioni!
Un film di Shinnosuke Yakuwa
DA OGGI AL CINEMA
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#DoraemonIT
Sinossi
Nobita e i suoi amici, stanchi del mondo odierno, decidono di partire per una nuova avventura viaggiando indietro nel tempo di ben 70.000 anni, in un'epoca in cui il Giappone non era ancora abitato. Qui, grazie ai poteri di Doraemon, popolano il Pianeta di creature magiche, finché un giorno incontrano Kukuru, un ragazzo dell'epoca primitiva il cui villaggio è stato distrutto dalla tribù di Ghigazombie, un terribile e infido stregone-sciamano. Nobita e i suoi amici aiuteranno Kukuru a combattere Ghigazombie e a liberare i suoi compagni.
DORAEMON IL FILM - Nobita e la nascita del Giappone - Trailer Ufficiale Italiano | HD
DORAEMON IL FILM - Nobita e la nascita del Giappone - Il giuramento - Clip
DORAEMON IL FILM - Nobita e la nascita del Giappone - Sulla neve - Clip
DORAEMON IL FILM - Nobita e la nascita del Giappone - In volo sul mondo preistorico - Clip
Di seguito l'elenco di tutte le sale
ABRUZZO / MARCHE:
ANCONA MOVIELAND GOLDONI
ANCONA UCI
ASCOLI PICENO DELLE STELLE
ASCOLI PICENO ODEON
AVEZZANO ASTRA
CHIETI MOVIELAND
COLONNELLA ARCOBALENO
FABRIANO MOVIELAND
FANO UCI
FERMO SUPER 8
JESI UCI
L'AQUILA MOVIEPLEX
MACERATA MULTIPLEX 2000
MATELICA GIOMETTI MULTISALA
MONTESILVANO THE SPACE
PESARO METROPOLIS
PESARO UCI
PORTO SANT'ELPIDIO UCI
ROCCA SAN GIOVANNI CIACKCITY
SAN BENEDETTO DEL TRONTOUCI PALARIVIERA
SANT'ANGELO IN VADO APOLLO
SENIGALLIA UCI
SPOLTORE MULTIPLEX ARCA
TERAMO SMERALDO
TOLENTINO GIOMETTI MULTISALA
ANCONA MOVIELAND GOLDONI
ANCONA UCI
ASCOLI PICENO DELLE STELLE
ASCOLI PICENO ODEON
AVEZZANO ASTRA
CHIETI MOVIELAND
COLONNELLA ARCOBALENO
FABRIANO MOVIELAND
FANO UCI
FERMO SUPER 8
JESI UCI
L'AQUILA MOVIEPLEX
MACERATA MULTIPLEX 2000
MATELICA GIOMETTI MULTISALA
MONTESILVANO THE SPACE
PESARO METROPOLIS
PESARO UCI
PORTO SANT'ELPIDIO UCI
ROCCA SAN GIOVANNI CIACKCITY
SAN BENEDETTO DEL TRONTOUCI PALARIVIERA
SANT'ANGELO IN VADO APOLLO
SENIGALLIA UCI
SPOLTORE MULTIPLEX ARCA
TERAMO SMERALDO
TOLENTINO GIOMETTI MULTISALA
BASILICATA / PUGLIA:
BARI CIAKY
BARI GALLERIA
BARI UCI SHOWVILLE
ALTAMURA MANGIATORDI
ANDRIA CINEMARS
BARLETTA PAOLILLO
BRINDISI ANDROMEDA
CASAMASSIMA THE SPACE
CERIGNOLA ROMA
CONVERSANO NORBA
FOGGIA C. CINEMA
GALLIPOLI SCHIPA
GIOIA DEL COLLE SEVEN
MAGLIE MODERNO
MANFREDONIA SAN MICHELE
MATERA UCI RED CARPET
MOLA DI BARI METROPOLIS
MOLFETTA UCI
NARDO' PIANETA CINEMA
POLIGNANO VIGNOLA
SANTERAMO PIXEL
SURBO THE SPACE
TARANTO LUMIERE
TITO RANIERI
TRICASE PARADISO
BARI CIAKY
BARI GALLERIA
BARI UCI SHOWVILLE
ALTAMURA MANGIATORDI
ANDRIA CINEMARS
BARLETTA PAOLILLO
BRINDISI ANDROMEDA
CASAMASSIMA THE SPACE
CERIGNOLA ROMA
CONVERSANO NORBA
FOGGIA C. CINEMA
GALLIPOLI SCHIPA
GIOIA DEL COLLE SEVEN
MAGLIE MODERNO
MANFREDONIA SAN MICHELE
MATERA UCI RED CARPET
MOLA DI BARI METROPOLIS
MOLFETTA UCI
NARDO' PIANETA CINEMA
POLIGNANO VIGNOLA
SANTERAMO PIXEL
SURBO THE SPACE
TARANTO LUMIERE
TITO RANIERI
TRICASE PARADISO
CALABRIA / CAMPANIA / MOLISE:
NAPOLI LA PERLA
NAPOLI METROPOLITAN
NAPOLI MODERNISSIMO
NAPOLI PLAZA
NAPOLI THE SPACE MED MAXI CINEMA
AFRAGOLA HAPPY
AVELLINO PARTENIO
AVERSA CIMAROSA
BENEVENTO GAVELI
CAMPOBASSO MAESTOSO
CASERTA DUEL
CASORIA UCI
CASTELLAMARE MONTIL
CATANZARO THE SPACE
COSENZA/ZUMPANO ANDROMEDA
COSENZA CITRIGNO GROUP
MARCIANISE BIG
MARCIANISE UCI CINEPOLIS
MERCOGLIANO MOVIEPLEX
NOLA THE SPACE
PIANO DI SORRENTO DELLE ROSE
POGGIOMARINO ELISEO
PONTECAGNANO DUEL
SALERNO THE SPACE
SANT'ARPINO LENDI
SCAFATI ODEON
SORRENTO ARMIDA
TORRE ANNUNZIATA POLITEAMA
TORRECUSO TORRE VILLAGE
VIBO VALENZIA MODERNO
ACQUAPPESA SIRENETTA
NAPOLI LA PERLA
NAPOLI METROPOLITAN
NAPOLI MODERNISSIMO
NAPOLI PLAZA
NAPOLI THE SPACE MED MAXI CINEMA
AFRAGOLA HAPPY
AVELLINO PARTENIO
AVERSA CIMAROSA
BENEVENTO GAVELI
CAMPOBASSO MAESTOSO
CASERTA DUEL
CASORIA UCI
CASTELLAMARE MONTIL
CATANZARO THE SPACE
COSENZA/ZUMPANO ANDROMEDA
COSENZA CITRIGNO GROUP
MARCIANISE BIG
MARCIANISE UCI CINEPOLIS
MERCOGLIANO MOVIEPLEX
NOLA THE SPACE
PIANO DI SORRENTO DELLE ROSE
POGGIOMARINO ELISEO
PONTECAGNANO DUEL
SALERNO THE SPACE
SANT'ARPINO LENDI
SCAFATI ODEON
SORRENTO ARMIDA
TORRE ANNUNZIATA POLITEAMA
TORRECUSO TORRE VILLAGE
VIBO VALENZIA MODERNO
ACQUAPPESA SIRENETTA
EMILIA-ROMAGNA:
BOLOGNA CAPITOL
BOLOGNA THE SPACE
CASALECCHIO UCI MERIDIANA
CENTO CINEPARK
COMACCHIO CINEPLUS
FAENZA CINEDREAM
FERRARA UCI
FORLIMPOPOLI CINEFLASH
GUALTIERI (R.E.) UCI
MODENA VICTORIA
PARMA THE SPACE BARILLA
PARMA THE SPACE CAMPUS
PIACENZA UCI
RAVENNA CINEMACITY
REGGIO EMILIA UCI
RICCIONE CINEPALACE RICCIONE
RIMINI LE BEFANE
RUBIERA EMIRO
SANT'AGATA BOLOGNESE CINECI'
SAVIGNANO SUL RUBICONE UCI
BOLOGNA CAPITOL
BOLOGNA THE SPACE
CASALECCHIO UCI MERIDIANA
CENTO CINEPARK
COMACCHIO CINEPLUS
FAENZA CINEDREAM
FERRARA UCI
FORLIMPOPOLI CINEFLASH
GUALTIERI (R.E.) UCI
MODENA VICTORIA
PARMA THE SPACE BARILLA
PARMA THE SPACE CAMPUS
PIACENZA UCI
RAVENNA CINEMACITY
REGGIO EMILIA UCI
RICCIONE CINEPALACE RICCIONE
RIMINI LE BEFANE
RUBIERA EMIRO
SANT'AGATA BOLOGNESE CINECI'
SAVIGNANO SUL RUBICONE UCI
FRIULI-VENEZIA GIULIA / TRENTINO - ALTO ADIGE / FRIULI - VENEZIA GIULIA:
PADOVA PORTO ASTRA
BASSANO DEL GRAPPA METROPOLIS
BOLZANO UCI
CONEGLIANO VENETO MELIES
DUE CARRARE CINEPLEX
FIUME VENETO UCI
LIMENA THE SPACE
LUGAGNANO DI SONA THE SPACE
MARCON UCI
MESTRE IMG CANDIANI
MESTRE (MARGHERA) UCI
MONFALCONE KINEMAX
PRADAMANO THE SPACE
ROVIGO CINERGIA
SAN GIOVANNI LUPATOTO UCI
SILEA THE SPACE
TORREANO DI MARTIGNACCO CITTA' FIERA
TORRI DI QUARTESOLO THE SPACE
TRENTO MODENA
TRIESTE FELLINI
TRIESTE THE SPACE
VICENZA ROMA
VILLESSE UCI
PADOVA PORTO ASTRA
BASSANO DEL GRAPPA METROPOLIS
BOLZANO UCI
CONEGLIANO VENETO MELIES
DUE CARRARE CINEPLEX
FIUME VENETO UCI
LIMENA THE SPACE
LUGAGNANO DI SONA THE SPACE
MARCON UCI
MESTRE IMG CANDIANI
MESTRE (MARGHERA) UCI
MONFALCONE KINEMAX
PRADAMANO THE SPACE
ROVIGO CINERGIA
SAN GIOVANNI LUPATOTO UCI
SILEA THE SPACE
TORREANO DI MARTIGNACCO CITTA' FIERA
TORRI DI QUARTESOLO THE SPACE
TRENTO MODENA
TRIESTE FELLINI
TRIESTE THE SPACE
VICENZA ROMA
VILLESSE UCI
LAZIO / UMBRIA:
ROMA ADRIANO
ROMA ANDROMEDA
ROMA ATLANTIC
ROMA LUX
ROMA ODEON
ROMA STARDUST
ROMA STARPLEX
ROMA THE SPACE MODERNO
ROMA THE SPACE MAGLIANA
ROMA TRIANON
ROMA UCI LUNGHEZZA
ROMA UCI PORTA DI ROMA
ANZIO ASTORIA
ANZIO MULTISALA LIDO
APRILIA MULTIPLEX VILLAGE
COLLEFERRO ARISTON
CORCIANO THE SPACE
FIANO ROMANO FERONIA
FIUMICINO UCI
FOLIGNO POLITEAMA CL.
FORMIA MULTISALA MARE
FRASCATI POLITEAMA
FROSINONE SISTO
FROSINONE NESTOR
GAETA ARISTON
GUIDONIA THE SPACE
ISOLA LIRI MULTISALA
LATINA OXER
LATINA SUPERCINEMA
MONTEFIASCONE GALLERY
MONTEROTONDO MANCINI
ORVIETO CORSO
OSTIA CINELAND
PERUGIA UCI
POMEZIA LA GALLERIA
RIETI MODERNO
TARQUINIA ETRUSCO
TERNI CITYPLEX LUCIOLI
TERNI THE SPACE
TERRACINA MULTISALA RIO
VELLETRI AUGUSTUS
VITORCHIANO CINE TUSCIA VILLAGE
CASSINO MANZONI
ROMA ADRIANO
ROMA ANDROMEDA
ROMA ATLANTIC
ROMA LUX
ROMA ODEON
ROMA STARDUST
ROMA STARPLEX
ROMA THE SPACE MODERNO
ROMA THE SPACE MAGLIANA
ROMA TRIANON
ROMA UCI LUNGHEZZA
ROMA UCI PORTA DI ROMA
ANZIO ASTORIA
ANZIO MULTISALA LIDO
APRILIA MULTIPLEX VILLAGE
COLLEFERRO ARISTON
CORCIANO THE SPACE
FIANO ROMANO FERONIA
FIUMICINO UCI
FOLIGNO POLITEAMA CL.
FORMIA MULTISALA MARE
FRASCATI POLITEAMA
FROSINONE SISTO
FROSINONE NESTOR
GAETA ARISTON
GUIDONIA THE SPACE
ISOLA LIRI MULTISALA
LATINA OXER
LATINA SUPERCINEMA
MONTEFIASCONE GALLERY
MONTEROTONDO MANCINI
ORVIETO CORSO
OSTIA CINELAND
PERUGIA UCI
POMEZIA LA GALLERIA
RIETI MODERNO
TARQUINIA ETRUSCO
TERNI CITYPLEX LUCIOLI
TERNI THE SPACE
TERRACINA MULTISALA RIO
VELLETRI AUGUSTUS
VITORCHIANO CINE TUSCIA VILLAGE
CASSINO MANZONI
LIGURIA:
GENOVA THE SPACE
GENOVA UCI
ALBENGA MULTIPLEX
ARENZANO ITALIA
CHIAVARI T. CANTERO
IMPERIA IMPERIA
SANREMO ARISTON
SARZANA MODERNO
SAVONA DIANA
TORTONA MEGAPLEX OASI
GENOVA THE SPACE
GENOVA UCI
ALBENGA MULTIPLEX
ARENZANO ITALIA
CHIAVARI T. CANTERO
IMPERIA IMPERIA
SANREMO ARISTON
SARZANA MODERNO
SAVONA DIANA
TORTONA MEGAPLEX OASI
LOMBARDIA:
MILANO ARCOBALENO
MILANO PLINIUS
MILANO THE SPACE ODEON
MILANO UCI BICOCCA
MILANO UCI CERTOSA
ASSAGO UCI MILANO FIORI
BELLINZAGO ARCADIA
BRESCIA WIZZ
CERRO MAGGIORE THE SPACE
COMO CINELANDIA
CORTEFRANCA STARPLEX
CORTENUOVA STARPLEX
COSTA VOLPINO IRIDE
CREMA PORTANOVA
CREMONA SPAZIOCINEMA
CURNO UCI
CURTATONE STARPLEX
DARFO BOARIO GARDEN
GALLARATE CINELANDIA
LISSONE UCI
LONATO KING
MANTOVA CINECITY
MELZO ARCADIA
MONTANO LUCINO UCI
MONTEBELLO BATTAGLIA THE SPACE
MONZA TEODOLINDA
PADERNO DUGNANO LE GIRAFFE
PARONA LOMELLINA MOVIEPLANET
PIEVE FISSIRAGA CINELANDIA
PIOLTELLO UCI
ROMANO DI LOMBARDIA BORGO
ROZZANO THE SPACE
SAN GIULIANO MOVIEPLANET
SESTO SAN GIOVANNI SKYLINE
SONDRIO STARPLEX
TRADATE STARPLEX
TREVIGLIO ARISTON
VARESE IMPERO
VIMERCATE THE SPACE
MILANO ARCOBALENO
MILANO PLINIUS
MILANO THE SPACE ODEON
MILANO UCI BICOCCA
MILANO UCI CERTOSA
ASSAGO UCI MILANO FIORI
BELLINZAGO ARCADIA
BRESCIA WIZZ
CERRO MAGGIORE THE SPACE
COMO CINELANDIA
CORTEFRANCA STARPLEX
CORTENUOVA STARPLEX
COSTA VOLPINO IRIDE
CREMA PORTANOVA
CREMONA SPAZIOCINEMA
CURNO UCI
CURTATONE STARPLEX
DARFO BOARIO GARDEN
GALLARATE CINELANDIA
LISSONE UCI
LONATO KING
MANTOVA CINECITY
MELZO ARCADIA
MONTANO LUCINO UCI
MONTEBELLO BATTAGLIA THE SPACE
MONZA TEODOLINDA
PADERNO DUGNANO LE GIRAFFE
PARONA LOMELLINA MOVIEPLANET
PIEVE FISSIRAGA CINELANDIA
PIOLTELLO UCI
ROMANO DI LOMBARDIA BORGO
ROZZANO THE SPACE
SAN GIULIANO MOVIEPLANET
SESTO SAN GIOVANNI SKYLINE
SONDRIO STARPLEX
TRADATE STARPLEX
TREVIGLIO ARISTON
VARESE IMPERO
VIMERCATE THE SPACE
PIEMONTE:
TORINO GREENWICH
TORINO IDEAL
TORINO REPOSI
TORINO THE SPACE
TORINO UCI LINGOTTO
ACQUI TERME CRISTALLO
ALESSANDRIA UCI
ASTI CINELANDIA
BEINASCO THE SPACE
BELLINZAGO MOVIE PLANET
BORGO SAN DALMAZZOCINELANDIA
BORGOVERCELLI MOVIE PLANET
BORGOMANERO NUOVO
BRA VITTORIA
CASALE MONFERRATO CINELANDIA
CASTELLETTO TICINO METROPOLIS
CONDOVE CONDOVESE
COURMAYEUR PALANOIR
CREVOLADOSSOLA PARADISO
DOMODOSSOLA CORSO
FOSSANO PORTICI
MONCALIERI UCI
SAN DAMIANO D'ASTI NUOVO CINEMA PARADISO
SAN MAURO TORINESE GOBETTI
SAVIGLIANO CINECITTA'
SETTIMO TORINESE PETRARCA
VENARIA SUPERCINE
SAN VINCENT AUDITORIUM
SESTRIERE FRAITEVE
TORINO GREENWICH
TORINO IDEAL
TORINO REPOSI
TORINO THE SPACE
TORINO UCI LINGOTTO
ACQUI TERME CRISTALLO
ALESSANDRIA UCI
ASTI CINELANDIA
BEINASCO THE SPACE
BELLINZAGO MOVIE PLANET
BORGO SAN DALMAZZOCINELANDIA
BORGOVERCELLI MOVIE PLANET
BORGOMANERO NUOVO
BRA VITTORIA
CASALE MONFERRATO CINELANDIA
CASTELLETTO TICINO METROPOLIS
CONDOVE CONDOVESE
COURMAYEUR PALANOIR
CREVOLADOSSOLA PARADISO
DOMODOSSOLA CORSO
FOSSANO PORTICI
MONCALIERI UCI
SAN DAMIANO D'ASTI NUOVO CINEMA PARADISO
SAN MAURO TORINESE GOBETTI
SAVIGLIANO CINECITTA'
SETTIMO TORINESE PETRARCA
VENARIA SUPERCINE
SAN VINCENT AUDITORIUM
SESTRIERE FRAITEVE
TOSCANA:
FIRENZE MARCONI
FIRENZE THE SPACE
FIRENZE UCI
AREZZO UCI
CAMPI BISENZIO UCI
EMPOLI EXCELSIOR
FORTE DEI MARMI NUOVO LIDO
GROSSETO THE SPACE
LIVORNO THE SPACE
LUCCA MODERNO
MASSA SPLENDOR
MONTEVARCHI CINE8
PISA NUOVO
PISTOIA GLOBO
POGGIBONSI ITALIA
PONTEDERA CINEPLEX
PRATO GIOMETTI MULTIPLEX
SESTO FIORENTINO GROTTA
SINALUNGA UCI
VIAREGGIO GOLDONI
FIRENZE MARCONI
FIRENZE THE SPACE
FIRENZE UCI
AREZZO UCI
CAMPI BISENZIO UCI
EMPOLI EXCELSIOR
FORTE DEI MARMI NUOVO LIDO
GROSSETO THE SPACE
LIVORNO THE SPACE
LUCCA MODERNO
MASSA SPLENDOR
MONTEVARCHI CINE8
PISA NUOVO
PISTOIA GLOBO
POGGIBONSI ITALIA
PONTEDERA CINEPLEX
PRATO GIOMETTI MULTIPLEX
SESTO FIORENTINO GROTTA
SINALUNGA UCI
VIAREGGIO GOLDONI
SARDEGNA:
CAGLIARI QUARTUCCIU THE SPACE
CAGLIARI UCI
NUORO PRATO
SESTU THE SPACE
CAGLIARI QUARTUCCIU THE SPACE
CAGLIARI UCI
NUORO PRATO
SESTU THE SPACE
SICILIA:
CATANIA LO PO
AGRIGENTO CONCORDIA
BAGHERIA SUPERCINEMA
BELPASSO THE SPACE
CALTAGIRONE POLITEAMA
CALTANISSETTA PALAZZO MONCADA
FIUMEFREDDO MACHERIONE
MAZARA VALLO GRILLO
MESSINA APOLLO
MESSINA IRIS
MESSINA UCI
MISTERBIANCO UCI CATANIA
PALERMO METROPOLITAN
PALERMO UCI
PARTINICO EMPIRE
RAGUSA CINEPLEX
REGGIO CALABRIA LUMIERE
SAN GIOVANNI LA PUNTA CINESTAR
SCIACCA MULTISALA BADIA
TRAPANI KING
VITTORIA GOLDEN HALL
Fonti consultate:
Comunicato ufficiale,
Anime on Blu-ray!
CATANIA LO PO
AGRIGENTO CONCORDIA
BAGHERIA SUPERCINEMA
BELPASSO THE SPACE
CALTAGIRONE POLITEAMA
CALTANISSETTA PALAZZO MONCADA
FIUMEFREDDO MACHERIONE
MAZARA VALLO GRILLO
MESSINA APOLLO
MESSINA IRIS
MESSINA UCI
MISTERBIANCO UCI CATANIA
PALERMO METROPOLITAN
PALERMO UCI
PARTINICO EMPIRE
RAGUSA CINEPLEX
REGGIO CALABRIA LUMIERE
SAN GIOVANNI LA PUNTA CINESTAR
SCIACCA MULTISALA BADIA
TRAPANI KING
VITTORIA GOLDEN HALL
Fonti consultate:
Comunicato ufficiale,
Anime on Blu-ray!
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