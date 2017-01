Sinossi

Nobita e i suoi amici, stanchi del mondo odierno, decidono di partire per una nuova avventura viaggiando indietro nel tempo di ben 70.000 anni, in un'epoca in cui il Giappone non era ancora abitato. Qui, grazie ai poteri di Doraemon, popolano il Pianeta di creature magiche, finché un giorno incontrano Kukuru, un ragazzo dell'epoca primitiva il cui villaggio è stato distrutto dalla tribù di Ghigazombie, un terribile e infido stregone-sciamano. Nobita e i suoi amici aiuteranno Kukuru a combattere Ghigazombie e a liberare i suoi compagni.



DORAEMON IL FILM - Nobita e la nascita del Giappone - Trailer Ufficiale Italiano | HD

DORAEMON IL FILM - Nobita e la nascita del Giappone - Il giuramento - Clip



DORAEMON IL FILM - Nobita e la nascita del Giappone - Sulla neve - Clip





DORAEMON IL FILM - Nobita e la nascita del Giappone - In volo sul mondo preistorico - Clip





Di seguito l'elenco di tutte le sale





ABRUZZO / MARCHE:

ANCONA MOVIELAND GOLDONI

ANCONA UCI

ASCOLI PICENO DELLE STELLE

ASCOLI PICENO ODEON

AVEZZANO ASTRA

CHIETI MOVIELAND

COLONNELLA ARCOBALENO

FABRIANO MOVIELAND

FANO UCI

FERMO SUPER 8

JESI UCI

L'AQUILA MOVIEPLEX

MACERATA MULTIPLEX 2000

MATELICA GIOMETTI MULTISALA

MONTESILVANO THE SPACE

PESARO METROPOLIS

PESARO UCI

PORTO SANT'ELPIDIO UCI

ROCCA SAN GIOVANNI CIACKCITY

SAN BENEDETTO DEL TRONTOUCI PALARIVIERA

SANT'ANGELO IN VADO APOLLO

SENIGALLIA UCI

SPOLTORE MULTIPLEX ARCA

TERAMO SMERALDO

TOLENTINO GIOMETTI MULTISALA

BASILICATA / PUGLIA:

BARI CIAKY

BARI GALLERIA

BARI UCI SHOWVILLE

ALTAMURA MANGIATORDI

ANDRIA CINEMARS

BARLETTA PAOLILLO

BRINDISI ANDROMEDA

CASAMASSIMA THE SPACE

CERIGNOLA ROMA

CONVERSANO NORBA

FOGGIA C. CINEMA

GALLIPOLI SCHIPA

GIOIA DEL COLLE SEVEN

MAGLIE MODERNO

MANFREDONIA SAN MICHELE

MATERA UCI RED CARPET

MOLA DI BARI METROPOLIS

MOLFETTA UCI

NARDO' PIANETA CINEMA

POLIGNANO VIGNOLA

SANTERAMO PIXEL

SURBO THE SPACE

TARANTO LUMIERE

TITO RANIERI

TRICASE PARADISO

CALABRIA / CAMPANIA / MOLISE:

NAPOLI LA PERLA

NAPOLI METROPOLITAN

NAPOLI MODERNISSIMO

NAPOLI PLAZA

NAPOLI THE SPACE MED MAXI CINEMA

AFRAGOLA HAPPY

AVELLINO PARTENIO

AVERSA CIMAROSA

BENEVENTO GAVELI

CAMPOBASSO MAESTOSO

CASERTA DUEL

CASORIA UCI

CASTELLAMARE MONTIL

CATANZARO THE SPACE

COSENZA/ZUMPANO ANDROMEDA

COSENZA CITRIGNO GROUP

MARCIANISE BIG

MARCIANISE UCI CINEPOLIS

MERCOGLIANO MOVIEPLEX

NOLA THE SPACE

PIANO DI SORRENTO DELLE ROSE

POGGIOMARINO ELISEO

PONTECAGNANO DUEL

SALERNO THE SPACE

SANT'ARPINO LENDI

SCAFATI ODEON

SORRENTO ARMIDA

TORRE ANNUNZIATA POLITEAMA

TORRECUSO TORRE VILLAGE

VIBO VALENZIA MODERNO

ACQUAPPESA SIRENETTA

EMILIA-ROMAGNA:

BOLOGNA CAPITOL

BOLOGNA THE SPACE

CASALECCHIO UCI MERIDIANA

CENTO CINEPARK

COMACCHIO CINEPLUS

FAENZA CINEDREAM

FERRARA UCI

FORLIMPOPOLI CINEFLASH

GUALTIERI (R.E.) UCI

MODENA VICTORIA

PARMA THE SPACE BARILLA

PARMA THE SPACE CAMPUS

PIACENZA UCI

RAVENNA CINEMACITY

REGGIO EMILIA UCI

RICCIONE CINEPALACE RICCIONE

RIMINI LE BEFANE

RUBIERA EMIRO

SANT'AGATA BOLOGNESE CINECI'

SAVIGNANO SUL RUBICONE UCI

FRIULI-VENEZIA GIULIA / TRENTINO - ALTO ADIGE / FRIULI - VENEZIA GIULIA:

PADOVA PORTO ASTRA

BASSANO DEL GRAPPA METROPOLIS

BOLZANO UCI

CONEGLIANO VENETO MELIES

DUE CARRARE CINEPLEX

FIUME VENETO UCI

LIMENA THE SPACE

LUGAGNANO DI SONA THE SPACE

MARCON UCI

MESTRE IMG CANDIANI

MESTRE (MARGHERA) UCI

MONFALCONE KINEMAX

PRADAMANO THE SPACE

ROVIGO CINERGIA

SAN GIOVANNI LUPATOTO UCI

SILEA THE SPACE

TORREANO DI MARTIGNACCO CITTA' FIERA

TORRI DI QUARTESOLO THE SPACE

TRENTO MODENA

TRIESTE FELLINI

TRIESTE THE SPACE

VICENZA ROMA

VILLESSE UCI

LAZIO / UMBRIA:

ROMA ADRIANO

ROMA ANDROMEDA

ROMA ATLANTIC

ROMA LUX

ROMA ODEON

ROMA STARDUST

ROMA STARPLEX

ROMA THE SPACE MODERNO

ROMA THE SPACE MAGLIANA

ROMA TRIANON

ROMA UCI LUNGHEZZA

ROMA UCI PORTA DI ROMA

ANZIO ASTORIA

ANZIO MULTISALA LIDO

APRILIA MULTIPLEX VILLAGE

COLLEFERRO ARISTON

CORCIANO THE SPACE

FIANO ROMANO FERONIA

FIUMICINO UCI

FOLIGNO POLITEAMA CL.

FORMIA MULTISALA MARE

FRASCATI POLITEAMA

FROSINONE SISTO

FROSINONE NESTOR

GAETA ARISTON

GUIDONIA THE SPACE

ISOLA LIRI MULTISALA

LATINA OXER

LATINA SUPERCINEMA

MONTEFIASCONE GALLERY

MONTEROTONDO MANCINI

ORVIETO CORSO

OSTIA CINELAND

PERUGIA UCI

POMEZIA LA GALLERIA

RIETI MODERNO

TARQUINIA ETRUSCO

TERNI CITYPLEX LUCIOLI

TERNI THE SPACE

TERRACINA MULTISALA RIO

VELLETRI AUGUSTUS

VITORCHIANO CINE TUSCIA VILLAGE

CASSINO MANZONI

LIGURIA:

GENOVA THE SPACE

GENOVA UCI

ALBENGA MULTIPLEX

ARENZANO ITALIA

CHIAVARI T. CANTERO

IMPERIA IMPERIA

SANREMO ARISTON

SARZANA MODERNO

SAVONA DIANA

TORTONA MEGAPLEX OASI

LOMBARDIA:

MILANO ARCOBALENO

MILANO PLINIUS

MILANO THE SPACE ODEON

MILANO UCI BICOCCA

MILANO UCI CERTOSA

ASSAGO UCI MILANO FIORI

BELLINZAGO ARCADIA

BRESCIA WIZZ

CERRO MAGGIORE THE SPACE

COMO CINELANDIA

CORTEFRANCA STARPLEX

CORTENUOVA STARPLEX

COSTA VOLPINO IRIDE

CREMA PORTANOVA

CREMONA SPAZIOCINEMA

CURNO UCI

CURTATONE STARPLEX

DARFO BOARIO GARDEN

GALLARATE CINELANDIA

LISSONE UCI

LONATO KING

MANTOVA CINECITY

MELZO ARCADIA

MONTANO LUCINO UCI

MONTEBELLO BATTAGLIA THE SPACE

MONZA TEODOLINDA

PADERNO DUGNANO LE GIRAFFE

PARONA LOMELLINA MOVIEPLANET

PIEVE FISSIRAGA CINELANDIA

PIOLTELLO UCI

ROMANO DI LOMBARDIA BORGO

ROZZANO THE SPACE

SAN GIULIANO MOVIEPLANET

SESTO SAN GIOVANNI SKYLINE

SONDRIO STARPLEX

TRADATE STARPLEX

TREVIGLIO ARISTON

VARESE IMPERO

VIMERCATE THE SPACE

PIEMONTE:

TORINO GREENWICH

TORINO IDEAL

TORINO REPOSI

TORINO THE SPACE

TORINO UCI LINGOTTO

ACQUI TERME CRISTALLO

ALESSANDRIA UCI

ASTI CINELANDIA

BEINASCO THE SPACE

BELLINZAGO MOVIE PLANET

BORGO SAN DALMAZZOCINELANDIA

BORGOVERCELLI MOVIE PLANET

BORGOMANERO NUOVO

BRA VITTORIA

CASALE MONFERRATO CINELANDIA

CASTELLETTO TICINO METROPOLIS

CONDOVE CONDOVESE

COURMAYEUR PALANOIR

CREVOLADOSSOLA PARADISO

DOMODOSSOLA CORSO

FOSSANO PORTICI

MONCALIERI UCI

SAN DAMIANO D'ASTI NUOVO CINEMA PARADISO

SAN MAURO TORINESE GOBETTI

SAVIGLIANO CINECITTA'

SETTIMO TORINESE PETRARCA

VENARIA SUPERCINE

SAN VINCENT AUDITORIUM

SESTRIERE FRAITEVE

TOSCANA:

FIRENZE MARCONI

FIRENZE THE SPACE

FIRENZE UCI

AREZZO UCI

CAMPI BISENZIO UCI

EMPOLI EXCELSIOR

FORTE DEI MARMI NUOVO LIDO

GROSSETO THE SPACE

LIVORNO THE SPACE

LUCCA MODERNO

MASSA SPLENDOR

MONTEVARCHI CINE8

PISA NUOVO

PISTOIA GLOBO

POGGIBONSI ITALIA

PONTEDERA CINEPLEX

PRATO GIOMETTI MULTIPLEX

SESTO FIORENTINO GROTTA

SINALUNGA UCI

VIAREGGIO GOLDONI

SARDEGNA:

CAGLIARI QUARTUCCIU THE SPACE

CAGLIARI UCI

NUORO PRATO

SESTU THE SPACE

SICILIA:

CATANIA LO PO

AGRIGENTO CONCORDIA

BAGHERIA SUPERCINEMA

BELPASSO THE SPACE

CALTAGIRONE POLITEAMA

CALTANISSETTA PALAZZO MONCADA

FIUMEFREDDO MACHERIONE

MAZARA VALLO GRILLO

MESSINA APOLLO

MESSINA IRIS

MESSINA UCI

MISTERBIANCO UCI CATANIA

PALERMO METROPOLITAN

PALERMO UCI

PARTINICO EMPIRE

RAGUSA CINEPLEX

REGGIO CALABRIA LUMIERE

SAN GIOVANNI LA PUNTA CINESTAR

SCIACCA MULTISALA BADIA

TRAPANI KING

VITTORIA GOLDEN HALL



Fonti consultate:

Comunicato ufficiale,

Anime on Blu-ray! CATANIA LO POAGRIGENTO CONCORDIABAGHERIA SUPERCINEMABELPASSO THE SPACECALTAGIRONE POLITEAMACALTANISSETTA PALAZZO MONCADAFIUMEFREDDO MACHERIONEMAZARA VALLO GRILLOMESSINA APOLLOMESSINA IRISMESSINA UCIMISTERBIANCO UCI CATANIAPALERMO METROPOLITANPALERMO UCIPARTINICO EMPIRERAGUSA CINEPLEXREGGIO CALABRIA LUMIERESAN GIOVANNI LA PUNTA CINESTARSCIACCA MULTISALA BADIATRAPANI KINGVITTORIA GOLDEN HALL

Riportiamo direttamente il comunicato pervenuto in redazione: