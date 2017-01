Eguchi, in quinta posizione nella classifica, ha confessato lo scorso anno di aver suggerito lui stesso all'amico e collega di prendersi delle pause salutari per spezzare il ritmo di pubblicazione settimanale su rivista altamente stressante: "E' legittimo essere un po' pigri e non si è obbligati a pubblicare settimanalmente".lo avrebbe preso alla lettera, senza farselo ripetere due volte.Tuttavia, nonostante i "buoni consigli" di Eguchi e le convinzioni dei fan, che attribuiscono le pause dell'autore alla sua pigrizia cronica, il vero problema sarebbe la salute: l'autore soffrirebbe da anni di forti dolori alla schiena. Ma i lettori non si sono lasciati impietosire e hanno stilato per filo e per segno un grafico con tutti gli stop del mangaka nel corso della lunga serializzazione di Hunter X Hunter, partito sul settimanale Shonen Jump di Shueisha nel 1998 e attualmente (tanto per cambiare) in pausa a tempo indeterminato dopo 33 volumi pubblicati (l'ultimo dei quali anche in Italia da).