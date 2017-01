Si è tenuto quest'ultimo fine settimana in Giappone, presso la Yokohama Arena, il concerto "Walkure ga Tomaranai" ovvero la seconda rassegna di concerti del gruppo di idol che replica dal vivo l'unità musicaleal centro della storia di Macross Delta (il gruppo è costituito dalle stesse doppiatrici presenti nell'anime ad eccezione della giovane Junna che prende il posto di Ami Koshimizu nelle parti cantate di Mikumo ).Durante il concerto ci sono stati vari ospiti, tra cui anche Megumi Nakajima (voce di Ranka Lee in Macross Frontier ), e sono stati annunciati vari progetti che saranno messi in cantiere per il 35° anniversario di Macross la cui prima serie risale al 1982.Tra questi è saltato senza dubbio alla ribalta l'annuncio di una nuova serie televisiva per il franchise che vedrà la luceNon ci sono, come spesso in questi casi, altri dettagli sul nuovo progetto animato e tra i fan si specula così sulla possibilità di un sequel di Macross Delta (l'ultima serie TV andata in onda in due cour nel 2016), ma ovviamente sono voci "incontrollate".Altri annunci riguardano invece la pubblicazione in home-video delle registrazioni dei concerti delle Walkure (buon successo per CD e singoli del gruppo in Giappone) e un non meglio identificato "super dimension visual (eizō) project". Ulteriori dettagli emersi successivamente all'annuncio rivelano che i nuovi progetti del brand riguarderanno anche nuovi concerti live, sviluppo della realtà virtuale e nuove linee di gadgets.