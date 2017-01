Come altri celebri cattivi del mondo dei cartoni anche il celebre trio del Team Rocket composto da Jessie, James e Meowth ha da sempre l'etichetta di perdenti, guadagnata in una continua sequela di fallimenti e partenze effettuate alla velocità della luce. Tuttavia, per la prima volta dopo 20 anni i fan del brand Pokémon hanno potuto assistere ad un evento nel suo piccolo davvero storico:nella nuova serie animata ambientata nella regione di Alola c

Nell’episodio 12 della serie animata Pokémon Sole e Luna qui il riassunto dell’episodio su Pokémon Millenium), dopo aver ricevuto una chiamata da Giovanni, il trio di ladri decide di catturare qualche nuovo esemplare ad Alola per poter fornire un rapporto vincente al quartier generale. Tra una pesca fallita e l’altra, James ottiene un nuovo mostriciattolo tascabile: Mareanie, il Pokémon Stellatroce di tipo Veleno/Acqua.

Trailer della puntata 12

Con il proseguire della trama, Ash, Pikachu e Rowlet si imbattono nel Team Rocket. La più classica delle sfide Pokémon non sembra riservare tante sorprese, ma la nuova coppia composta da Mimikyu e Mareanie riesce incredibilmente a mettere in difficoltà gli avversari fino a vincere lo scontro. Jessie, James e Meowth esultano increduli e commossi, finché Bewear appare inaspettatamente dall’acqua per portarseli via come suo solito.





La notizia, ovviamente, ha subito creato clamore e i fan del mondo Pokémon sono entusiasti dinanzi un simile colpo di scena. Dopo oltre vent’anni il Team Rocket ha finalmente vinto una sfida in maniera leale, utilizzando i propri Pokémon e la loro peculiare perseveranza nel perseguire l’obiettivo e il sogno di riuscire a catturare Pikachu.

Il trio di ladri non è stato mai veramente antipatico ai fan quindi non c'è da stupirsi delle tante manifestazioni di giubilo sui social per il traguardo raggiunto da Jessie, James e Meowth.