Dance with Devils, il reverse-harem coi bei demoni, torna in anime film

"Anche se non c’è solo una via da scegliere, ora scelgo questa via."

Rikka Tachibana è una studentessa del penultimo anno delle superiori presso la Shiko Academy sita nella città di Shiko. La protagonista vive una vita spensierata ed abita sola con la madre, Maria. Un giorno tutti gli equilibri si spezzano: Rikka viene corteggiata, attratta ed amata da degli affascinati demoni.

su

,

in 12 episodi, nel film ritroviamo lo stesso staff e cast.









-



Fonte Consultata:

Anime News Network

La primaè andata in onda nell'autunno 2015 Kazutomi Yamamoto - Roen, è il cane della famiglia Kagenuki, segue Rem dappertutto, lo accompagna in biblioteca... Yuuto Suzuki - Jek, un misterioso uomo che attacca Ritsuka.Samako Natsu ha lanciato anche il manga Dance with Devils -Blight- sul magazine G Fantasy della casa editrice, si tratta di una storia originale diversa da quella della serie anime, conclusasi in 2 volumi. Lo scorso 24 marzo è uscito anche il game per PlayStation Vita.