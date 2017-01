Fonte consultata:

Anime News Network Mitsurō Kubo ha visitato Karatsu (ormai un luogo di "pellegrinaggio" da parte dei fan, offrendo in dono delle illustrazioni autografate da lei ed esprimendo il desiderio di poter ritornare presto nella città.

Il progetto Sagaprise!, allestito dalle autorità della prefettura di Saga, ha annunciato lo scorso dicembre una partnership con Yuri!!! on Ice , popolare serie TV dello scorso autunno, allo scopo di promuovere la prefettura natale del protagonista Yūri Katsuki. Nei giorni scorsi sono arrivati ulteriori dettagli sull'iniziativa, che ha preso il nome di Saga!!! on Ice.Dal, i fan dell'anime potranno coronare il loro sogno di pattinare sulla stessa pista da pattinaggio di Yūri, la "Ice Castle Hasetsu", "ospitata" per l'occasione dalla pista di Tokyo Meiji Jingu Gaien, che sarà decorata da illustrazioni speciali e vedrà la presenza di un punto foto.La città natale di Yūri Katsuki, Hasetsu, è ispirata alla città realmente esistente di Karatsu nella prefettura di Saga, in cui dalprossimi sarà possibile trovare merchandising a tema, un menù a tema Yuri!!! on Ice e specialità locali. All'inizio di questo mese, la sceneggiatrice della serie