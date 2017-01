31 gennaio e l'1 febbraio

riproporvi il coupon sconto

Ecco la lista dei cinema che aderiranno alla promozione:

Continua il successo di Your name. in Italia: dopo le prime fortunate proiezioni ecco il ritorno nelle sale italiane il, per permettere a coloro non avessero potuto vederlo di non perdersi l'acclamata opera di Makoto Shinkai Grazie alla disponibilità diabbiamo l'immenso piacere dianche per i prossimi spettacoli. Coupon che, presentato alla cassa del vostro cinema, vi garantirà uno sconto sul prezzo del biglietto. Eccolo qui: