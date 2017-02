Schoolgirl Strikers 01 Titolo italiano: In azione! Fifth Force

Titolo Originale: Gakkou no Nanafushigi

Titolo Inglese: Deploy! Fifth Force

Titolo Kanji: 学校の七不思議

Data italiana: 06/01/2017

Data in patria: 06/01/2017

Durata: 24 minuti

Episodio 01 Episodio 01 Data: 13/01/2017

Risoluzione: 848x480 Totale voti: 4 2 4



Schoolgirl Strikers 02 Titolo italiano: Allenamento! La nostra prima vittoria

Titolo Originale: Tokkun! Soshite Hajimete no Shouri

Titolo Inglese: Train and Our First Victory

Titolo Kanji: 特訓! そして初めての勝利

Data italiana: 13/01/2017

Data in patria: 13/01/2017

Durata: 24 minuti

Episodio 02 Episodio 02 Data: 20/01/2017

Risoluzione: 848x480 Totale voti: 4 1 0



La storia è ambientata alla Goryōkan Academy, una nuova scuola privata per ragazze dotata di un grande campus in centro città. Questa scuola molto rinomata ha però un'altra faccia, un lato segreto nascosto: organizza e allena l'unità speciale Fifth Force. L'unità protegge il mondo dalle entità soprannaturali nemiche conosciute come "Oburi" che stanno divorando il mondo. Un team di 5 elementi, allenati con il potere di affrontare gli Oburi, è stato selezionato tra il corpo studentesco per portare a termine la missione. Un nuovo leader è stato designato per riunire le cinque studentesse.