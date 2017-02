Titolo italiano: La teoria del caos nasce dalle stelle

Titolo Originale: Hoshi kara Tsukuru Chaos Riron

Titolo Inglese: The Chaos Theory Born From the Stars

Titolo Kanji: 星から部活[つく]るカオス理論



Data italiana: 12/01/2017

Data in patria: 12/01/2017

Durata: 24 minuti

Totale voti: 4 1 3

Altri Voti