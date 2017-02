Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

La storia parla di Hiromi Maiharu, una ragazza che ha traslocato da Nagasaki a Kamakura, per l'inizio dei suoi anni di liceo. Kamakura è una bellissima città di montagna con vista sul mare e sul Monte Fuji e Hiromi non vede l'ora di esplorare la zona. La ragazza, che non sale su una bicicletta da quando era piccola, decide comunque di andare a scuola pedalando, ma durante il tragitto si scontra con Tomoe Akitsuki, una ragazza che l'aiuterà a migliorare in questa attività.