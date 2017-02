Granblue Fantasy 01 Titolo italiano: N.D.

Data italiana: N.D.

Data in patria: 21/01/2017

Durata: 24 minuti

Granblue Fantasy 02 Titolo italiano: N.D.

Data italiana: N.D.

Data in patria: 21/01/2017

Durata: 24 minuti

Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

Tramite indicazioni del padre, Gran sta per imbarcarsi assieme al fido draghetto rosso Vyrn, in un viaggio alla ricerca di una misteriosa terra, quando però sul cielo della pacifica isola di Zinkenstill appare un'aeronave da guerra dell'Impero di Erste. Nel trambusto che ne segue, il ragazzo salva una ragazza mai vista prima dalle grinfie dei soldati imperiali. Il suo nome è Lyria e l'intrecciarsi dei loro destini trasformerà il viaggio di Gran in un'avventura indimenticabile.