Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

Combinando le proprie forze la squadra di ciclismo del Liceo Sohoku ha sconfitto i campioni dell'Accademia Hakone alla corsa interscolastica nazionale e ha ottenuto un'impressionante vittoria. Ora che la calda estate è finita e Kinjou, Makishima e Tadokoro hanno lasciato la squadra, gli studenti del primo anno Onoda Sakamichi, Imaizumi Shunsuke e Naruko Shoukichi, assieme al nuovo capitano Teshima Junta, del secondo anno, e il vice capitano Aoyagi Hajime si stanno preparando per la prossima corsa interscolastica. Per riprendersi il titolo di campioni, i rivali della Hakone hanno aggiunto nuovi membri alla squadra. A capo del liceo Kyoto Fushimi c'è lo straordinario corridore Midousuji Akira. Le migliori scuole della nazione stanno affinando le proprio capacità per arrrivare alla vetta della gara. Nuovi amici, nuovi rivali e nuovi scontri... Il sipario si alza su questa appassionata serie!