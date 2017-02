Ultimo

Gli appassionati di videogame di mezzo mondo si contendono le 10.000 copie disponibili per il lancio di un nuovo MMORPG (gioco di ruolo online a cui possono partecipare numerosi giocatori contemporaneamente) ambientato in una sofisticata realtà virtuale, generata da un hardware chiamato "NerveGear". Fra i 10.000 fortunati ci sono Kirito, che ha già avuto il privilegio di giocare a Sword Art Online in quanto è stato uno dei 1.000 beta tester ad averlo provato prima del lancio ufficiale, e Klein, che invece è alla sua primissima esperienza con il NerveGear. I due fanno amicizia e si allenano insieme, ma quando Klein decide di uscire dal gioco si rendono conto che la funzione di logout è stata disabilitata. Anche tutti gli altri giocatori sono nelle medesime condizioni e quindi sono intrappolati nella realtà virtuale del NerveGear. Interviene Kayaba in persona a spiegare che si tratta di un piano per soddisfare i suoi desideri di onnipotenza: se i giocatori vogliono tornare liberi devono completare il gioco superandone tutti i livelli, ma sapendo che non esiste più la possibilità di far "risorgere" i personaggi. Chi muore, muore per sempre e non solo nella realtà virtuale, ma anche nella vita reale, ucciso da una speciale funzione del casco NerveGear. Kirito ha esperienza e furbizia a sufficienza da avere buone possibilità di sopravvivere, ma Klein preferisce non unirsi a lui perché deve mettersi in cerca dei suoi amici che sono rimasti intrappolati a loro volta.

Numero Dischi: 3

Durata: 250'

Casa Editrice: Dynit; Prezzo: € 49.99

Lingua: italiano (DTS 5.1 HD) italiano (DTS 2.0 HD) giapponese (DTS 2.0 HD)