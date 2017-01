su RaiGulp continua a soddisfare le aspettative della rete. Siamo venuti a sapere infatti che sia le repliche del mattino che quelle del pomeriggio superano i 100.000 spettatori: sabato mattina con più di 120.000 è stato il secondo programma più visto sulla rete.In attesa della terza stagione (vi informeremo appena sapremo della messa in onda) andiamo a scoprire alcune novità sugli orari delle repliche a partire da domenica 5 febbraio.Da quella data ci sarà un primo appuntamento alle ore 8.35 (con doppio episodio; questo vuol dire che il secondo andrà in onda alle ore 9).Nel pomeriggio l'orario sarà intorno alle ore 16.45. Sempre doppio episodio (il secondo sarà alle ore 17.10 circa).Quindi alle ore 21.25 (orario attuale). Ma solo fino a sabato 11 febbraio. Da Lunedì 13 febbraio si torna alle ore 21.50 con doppio appuntamento (il secondo episodio sarà alle 22.20 circa).Altra serie che sta andando molto bene su RaiGulp èDopo aver completato la prima stagione dal 29 si è passati a Inazuma Eleven Go . Attualmente la programmazione è alle ore 8.10 (doppio episodio) ma per venire incontro alle richieste dei ragazzi (che a quell’ora sono nell’orario in cui vanno a scuola) da domenica 5 febbraio la seria passerà alle ore 7.20 (con tre episodi al giorno).Il 10 febbraio ci sarà l’inizio della versione GO CHRONO STONE