Serie manga che terminano:

Yūki Kodama ha concluso il suo Blood Lad Kadokawa ha pubblicato il 17° nonché ultimo volume lo scorso 31 dicembre, invece nel mese di gennaio ha rilasciato un video promozionale per celebrarne la conclusione. La commedia sovrannaturale di Kodama ha esordito su Young Ace nel 2009, il titolo, assieme al suo spinoff, Brat★Blood Lad, fanno parte del catalogo di Planet Manga. Nel 2013 ne sono stati tratti una serie anime nonché Blood Lad OAD .

Il manga Psycho-Pass 2, curato da Saru Hashino, terminerà il febbraio 5, sull’uscita di marzo del mensile Comic Garden della casa editrice Mag Garden. Si tratta dell’adattamento cartaceo della celebre omonima serie anime televisiva.





La rivista Bessatsu Margaret ha annunciato che Nijiiro Days (Rainbow Days), manga di Minami Mizuno, sta per volgere al termine, senza specificare quando. L’opera vanta una serie di corti anime, andata in streaming per Yamato Animation ed un original anime DVD (OAD), uscito lo scorso settembre, in allegato alla edizione limitata del 13° volume; invece a dicembre è arrivato sugli scaffali nipponici il 14°volume del manga, che edito da noi da Star Comics .

Il josei Oggi sono in ferie (Kyou wa Kaisha Yasumimasu.) di Mari Fujimura, edito qui da noi da Goen, ha terminato la sua serializzazione sabato 28 gennaio, ma godrà ancora di un capitolo extra il prossimo 28 marzo sulle pagine della rivista Cocohana. Fujimura ha lanciato la sua opera nel novembre 2011, proprio sul numero inaugurale del magazine e la casa editrice Shueisha ha pubblicato il XII volume lo scorso ottobre, mentre il XIII volume uscirà il 28 marzo. Il manga nel 2013 è rientrato nella Top 15 dei manga più raccomandati dai librai giapponesi. Il titolo è già stato adattato in live action drama, andato in onda nell’autunno 2014.

Il manga Jitsu wa Watashi wa (da noi meglio conosciuto come In realtà io sono..., grazie all'adattamento anime in streaming per Yamato Animation), salvo pause dovrebbe terminare il 16 febbraio prossimo. Eiji Mastuda l'ha iniziato su Shōnen Champion nel 2013 e Akita Shoten pubblicherà il 20° volume l'8 febbraio, l'opera dunque dovrebbe attestarsi su 21 volumi.

La rivista Gekkan Asuka di Kadokawa Shoten annuncia che Yukiru Sugisaki porterà finalmente a termine una delle sue serie e nello specifico 1001 Knights. Il manga è iniziato nel 2013 quando l'autrice ne aveva altri 4 in corso, ma de facto erano tutti in pausa/sospesi a tempo indefinito, facciamo il punto della situazione: Ascribe to Heaven: serializzato in Young King Ours (in Italia per Goen) è in sospeso da settembre 2011; DN Angel, serializzato in Gekkan Asuka (in Italia per Panini) è sospeso da marzo 2011, e nel 2013 la mangaka aveva ribadito su Twitter che non aveva alcuna intenzione di riprendere a lavorare sul titolo; Lagoon Engine: serializzato in Gekkan Asuka è sospeso dal 2007; Lagoon Engine Einsatz: serializzato in Newtype è sospeso dal 2010. Che dire almeno una serie la finirà, si spera!







Il magazine B's Log Comic che il manga Shounen Maid di Ototachibana terminerà il primo marzo. Il manga serializzato dal 2008 da Kadokawa ha 9 volumi all’attivo ad aprile 2016. L’opera ha già ispirato una seria anime per la TV nel corso del 2016.

Adattamenti in manga di film, anime e novel

La rivista Shonen Sirius annuncia che il ventennale di Blame! di Tsutomu Nihei non sarà celebrato solo con l’anime film (in uscita nel 2017 per Netflix), ma ci saranno altri nuovi progetti, su diversi media, ad esso dedicati:

light novel

una raccolta di racconti brevi

Una versione manga









Kabukibu!, la serie di light novel di Yuuri Eda, che godrà di un adattamento in seria anime al debutto in primavera col caratteristico stile grafico delle CLAMP (il quartetto delle favolose di Osaka si occuperà infatti del character design), sarà adattato anche in una serie manga. Chizu Kamikō (Bannō Kanteishi Q no Jikenbo, Shikabane Shōjo to Kakanai Gaka) cura i disegni del manga sulla base del chara originale delle CLAMP e inizia la sua serializzazione il 3 febbraio, sulle pagine della rivista Young Ace di Kadokawa.

Lo squalificato (Ningen Shikkaku, No Longer Human), il classico letterario di Osamu Dazai, riceverà un nuovo adattamento in manga. Junji Ito curerà la serializzazione su Big Comic Original di Shogakukan a partire dal 2 maggio. Il romanzo originale è stato già adattato in anime nel 2009, in 4 episodi all’interno della serie TV raccolta Aoi Bungaku, e poi riadattato in un’unica soluzione come anime film. Usamaru Furuya (Lychee Light Club) ha già utilizzato il soggetto per un manga in 3 volumi edito qui da noi da Panini.

Pause e ritorni

L’account ufficiale di Twitter della rivista Monthly Comic Gene della casa editrice Kadokawa ha annunciato con un post, che il manga Servamp di Strike Tanaka resterà in pausa a tempo indeterminato, a partire dal mese di gennaio. Tanaka-sensei non può disegnare e si deve astenere dal lavoro su ordine del proprio medico, per via di dolori lancianti dovuti ad un’ernia del disco e dolori ad una spalla. Il manga, che è iniziato nel 2011 conta 10 volumi all’attivo, ha goduto di un adattamento in serie anime nel 2016.







Per un manga che va in pausa, un altro ritorna dallo stallo, il calcistico Giant Killing è tornato ad essere serializzato da Masaya Tsunamoto e Tsujitomo sulle pagine di Morning di Kodansha lo scorso 26 gennaio, dopo una pausa di 5 mesi, che lo ha visto fermo da settembre 2016. Il manga è iniziato nel 2007 ed ha 43 volumi all’attivo, al 23 gennaio 2017; è stato adattato in una serie anime TV nel 2010.

Kei Toume lancia un revilval del suo manga Kurogane (del 1996 in 5 volumi edito da Star Comnics), la nuova serializzazione è iniziata il 1 febbraio sulle pagine di Grand Jump di Shueisha. La nuova serie è stata preceduta da un prologo in one-shot lo scorso 2 novembre.

- unascritta da Tow Ubukata Psycho-Pass 2 series composition) ed edita da Kodansha;, edita da Hayakawa Publishing, scritti da diversi autori di genere fantascientifico e nello specifico: Issui Ogawa (The Lord of the Sands of Time), Nozomu Kuoka (Escape Speed light), Tobi Hirotaka (Autogenic Dreaming: Interview with the Columns of Clouds), Denpō Torishima (Kaikin no Tada), Mado Nozaki (Babylon, know).dell’anime film Blame! disegnata da Kōtarō Sekine (Ninja Slayer Kills) che uscirà il 25 febbraio, per la prima volta su una rivista shounen, ossia Shonen Sirius di Kodansha.Anime News Network 1