Il rapporto tra Koharu e Natsuki ha avuto alti e bassi, ma ora sta per accadere qualcosa che lo metterà davvero alla prova. Sta infatti per tornare nella vita dei protagonisti una persona importante che creerà non pochi problemi ai due amici d’infanzia… Prosegue il tenero shojo manga dell’autrice di Namida Usagi!

Ai Minase Opera realizzata da:

Casa Editrice: Panini Comics; Prezzo: € 4.50