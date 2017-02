diminuito di quasi un miliardo di dollari

vendono sempre di meno

in continua crescita

Si avvicina il momento di tirare le somme per, e in una nota che anticipa di due giorni il bilancio trimestrale dell'azienda quest'ultima annuncia che il giro d'affari della divisione Film & Home Video è, per la precisione di 976 milioni. A causare il crollo dei guadagni, secondo, sono i supporti fisici: DVD e Blu-ray rappresentano ormai un costo difficile da ammortizzare e, a differenza degli introiti provenienti dallo streaming,Infatti, i guadagni ottenuti da Sony Pictures nel secondo trimestre 2016 sono dovuti alle entrate ottenute dalle licenze di The Crown The Get Down , vendute in esclusiva a, evidenziando lo streaming come unica voce del bilancio in positivo. Il secondo trimestre dell'anno appena concluso vedrà invece una forte perdita, dovuta anche allo scarso successo al botteghino dei lungometraggi targati Sony, nonché alle dimissioni di Michael Lynton, ex presidente di, che ha lasciato la carica per diventare presidente di. Per l'azienda si apre dunque una fase di transizione in un momento economico decisamente non facile.