Quanti grattacapi per il direttore dell'Interpol Toragoro Onikawara, detto Onitora! L'intero pianeta brulica di pericolosissimi criminali che mirano a destabilizzare l'ordine nazionale e internazionale. Come se non bastasse il povero direttore è molto afflitto per la recente fuga da casa del figlio Takeshi, il quale, considerato da tutti un buono a nulla, lavora in incognito come assistente nell'ufficio dello spocchioso e megalomane detective privato Jo Kuruma, proprio dirimpetto al palazzo dell'Interpol. Ma né Onitora né tantomeno il ridicolo Kuruma potrebbero nulla contro il dilagare della criminalità se non facesse il suo ingresso in scena Hurricane Polimar, misterioso paladino della giustizia dalla forza sovrumana e capace di mille trasformazioni.

E' online un teaser trailer per l'adattamento live-action di Hurricane Polymar , che ci rivela la data di uscita nei cinema giapponesi: ilIl video, di seguito, ci mostra finalmente l'eroe in azione con Junpei Mizobata (live-action di Hana-Kimi Detective Conan ) nei panni del protagonista Takeshi Yoroi nella bella battle-suit completamente ridisegnata. Tra gli altri interpreti anche Yuki Yamada (Jo "Sherlock" Kuruma), Mikie Hara (Rei Hieda) e Yurina Yanagi (Teru Nanba).La pellicola, inquadrata all'interno delle iniziative per i festeggiamenti dei 55 anni di attività della Tatsunoko Production , è scritta da Shinsuke Onishi (Ultraman Cosmos, Daimajin Kanon) e diretta da Koichi Sakamoto 009-1: The End of the Beginning ), regista, animatore, attore, stuntman cinematografico in America (da grande fan di Jackie Chan), ma anche produttore, coordinatore e direttore per il franchise dei Power Rangers . Nella serie originale, in DVD perNel 1996 il titolo è già stato rinnovato attraverso una bellissima serie OVA in 2 episodi intitolata Hurricane Polymar - Holy Blood e giunta anche in Italia grazie a