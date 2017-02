I redattori pensavano che sarebbe stato difficile (se non impossibile) ottenere il via da parte di Akira Toriyama, invece l'autore non solo ha dato velocemente il suo conenso durante la fase di progettazione, ma ha perfino fornito qualche idea per la storia, giudicando il manoscritto finale molto divertente. Toriyama, per esempio, ha proposto di far morire il protagonista del mondo reale in modo divertente, e ha contribuito a delineare la sua personalità.



Un ragazzo muore in seguito a un incidente e si ritrova proiettato nel fantastico mondo di Dragon Ball ideato da Akira Toriyama ... nei panni di Yamcha Questo sono le premesse del nuovo manga spin-off di Dragon Ball,(Dragon Ball Gaiden: Lo Strano Caso di Reincarnazione in Yamcha), scritto e disegnato da Dragon Garow Lee , conosciuto in rete per le sue fanart sulla serie nello stile del maestro. Da appassionato della saga, il ragazzo reincarnato in Yamcha conosce già l'evolversi della storia, e forte di ciò tenterà di cambiare il destino del personaggio e farne un grande eroe.Recentemente, Tsunehiko Nishimaki, redattore di Buzzfeed Japan, ha potuto intervistare il misterioso editor dietro il progetto, che incredibilimente è stato approvato in modo piuttosto semplice e veloce dallo stesso Akira Toriyama. Ecco un sunto dell'intervista:L'idea è nata durante una stupida discussione tra i redattori di Jump fuori per una bevuta tra colleghi, mentre si ipotizzava di pubblicare sulla rivista una di quelle storie di "reincarnazione in un altro mondo" che è possibile leggere su Shosetsuka ni Naro . A quel punto è cresciuto l'entusiasmo di fare davvero qualcosa del genere, ma con il mondo di Dragon Ball. Yamcha è stato scelto in quanto personaggio più "sfigato" del contesto, non è un saiyan, non ha una moglie o una fidanzata, solitamente esce di scena più velocemente degli altri guerrieri terrestri, muore pateticamente... Quindi era il candidato perfetto col quale cambiare le carte in tavola, rendendolo protagonista. Altra possibilità presa in considerazione è stata quella di avere Crilin intrappolato in un loop temporale.