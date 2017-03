Cosa sono i NekoAwards? A parte il simpatico richiamo ai telegattoni (e al nostro logo), si tratta dei premi che decreteranno il meglio dell’anno solare 2016 in varie categorie anime e manga. Il miglior modo per rendervi parte attiva in ciò che vi appassiona, dato che a decidere chi trionferà sarete ovviamente voi utenti.





MIGLIOR NOVITA'

novità più interessanti tra i titoli che hanno esordito nel 2016

Vota la miglior NOVITA' MANGA del 2016 [Nota: Sono necessari 20 punti per votare]

Black Clover

Danmachi

Demokratia

Die Wergelder

Erased

Gate

Golden Kamui

Hatsu Haru

La torre fantasma

Liselotte e la foresta delle streghe

Magico

Monster Musume

My Hero Academia

Ohana Holoholo

One-Punch Man

One Week Friends

Otaku Teacher

Overlord

Psycho-Pass - Ispettore Shinya Kogami

Requiem of the Rose King

Teiichi High School

The Ancient Magus Bride

The Rising of the Shield Hero

Tokyo Ghoul:Re

Twin Star Exorcists

UQ Holder

Questo sondaggio nn mi interessa

MIGLIOR RIPESCAGGIO

le riedizioni che ritenete imperdibili fra quelle che hanno esordito nel 2016

Vota il Miglior RIPESCAGGIO manga 2016 [Nota: Sono necessari 20 punti per votare]

Alita New Edition

Billy Bat - Nuova Edizione

Fairy Tail New Edition

Full Metal Panic! - Nuova Edizione

Lupin III

Naruto Color

Rough New Edition

Touch Perfect Edition

Ushio e Tora Perfect Edition

Questo sondaggio non mi interessa

BUON VOTO A TUTTI!!!!!!

Ed eccoci dunque a tirare le somme coi NekoAwards per quel che riguarda anche i manga pubblicati in Italia durante l'anno.In questo caso, a monte è stata fatta una selezione tenendo conto dei risultati dei sondaggi mensili riguardanti le uscite manga, i vostri "pollici", le opinioni e le recensioni.I titoli selezionati, sono stati smistati in varie categorie affinché siano dati in pasto a voi coi nostri immancabili sondaggioni.In questo appuntamento decreteremodell'anno eIlE ora sotto con i titoli!Vero che di "titoloni" da portare in Italia ce ne sono ovviamente sempre meno (ma ci sono), ma tra le tante novità giunte sul mercato italiano, ci sono state sicuramente anche delle belle sorprese. Scegliete quelle che ritenete le. Ovviamente non compaiono qui i volumi unici e le serie brevi (annoverate già nel precedente sondaggio).Vecchi classici che necessitavano proprio di una nuova edizione da collezione, titoli famosi riproposti sotto nuova veste, o manga ormai irreperibili che meritavano di tornare sugli scaffali: scegliete