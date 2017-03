Cosa sono i NekoAwards? A parte il simpatico richiamo ai telegattoni (e al nostro logo), si tratta dei premi che decreteranno il meglio dell’anno solare 2016 in varie categorie anime e manga. Il miglior modo per rendervi parte attiva in ciò che vi appassiona, dato che a decidere chi trionferà sarete ovviamente voi utenti.

Ed eccoci dunque a tirare le somme coi NekoAwards per quel che riguarda anche i manga pubblicati in Italia durante l'anno.In questo caso, a monte è stata fatta una selezione tenendo conto dei risultati dei sondaggi mensili riguardanti le uscite manga, i vostri "pollici", le opinioni e le recensioni.I titoli selezionati, sono stati smistati in varie categorie affinché siano dati in pasto a voi coi nostri immancabili sondaggioni.In questo appuntamento decreteremoIlE ora sotto con i titoli!Normali tankobon o veri e propri balenotteri da centinaia di pagine: spesso basta un solo volume monografico per deliziarci con una storia compiuta e appagante. Votate i vostri preferiti!Alla capitale dei fioriAnamorphposisCroceviaElegia in rossoFigurati se mi piaci!GringoKagami ga KitaLa mia vita in barcaStoria di una GeishaSuper Conductive Brains ParataxisThe Black Museum SpringaldSiamo abituati a serie manga lunghissime, se non a volte infinite. Ma spesso una bellissima storia è dipanata nello spazio di una manciata di volumi. Tra quelle terminate nel 2016, quindi, quali sono state le serie brevi che più vi han soddisfatto?1F: Diario di FukushimaBambi RemodeledDebora, la rivaleHeadsHikari Club - Il club della luceIl mondo di RanKiseiju - L'ospite indesideratoOrange (Ichigo Takano)La fortezza dell'apocalisseLeviusPokemon - La grande avventuraQQ SweeperSeven DaysSoul Keeper - Hito Hitori FutariSpirit CircleSunnyThe Black Museum - Ghost & LadyTorikago Syndrome